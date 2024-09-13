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Posted 13 сентября, 15:47

Published 13 сентября, 15:47

Modified 13 сентября, 15:49

Updated 13 сентября, 15:49

В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль на смерть сбил пешехода

Фура в Ростове-на-Дону на Таганрогской насмерть сбила пенсинерку

13 сентября 2024, 15:47
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль на смерть сбил пешехода
Жительница Ростова-на-Дону переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса грузовика. Женщина скончалась, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Утром 13 сентября на улице Таганрогской Ростова-на-Дону произошла смертельная авария. Пенсионерка 74 лет переходила проезжую часть в необорудованном для этого месте недалеко от дома №225. Она не убедилась в безопасности своих действий и попала под грузовой автомобиль SCANIA, которым управлял 54-летний водитель. Тягач нанес сильные травмы пожилой женщине. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу, но там она умерла.

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Добавим, что рядом с местом трагедии буквально в 10 метрах находился пешеходный переход. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Ранее водитель иномарки спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Ростовской области.

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