Фура в Ростове-на-Дону на Таганрогской насмерть сбила пенсинерку

Утром 13 сентября на улице Таганрогской Ростова-на-Дону произошла смертельная авария. Пенсионерка 74 лет переходила проезжую часть в необорудованном для этого месте недалеко от дома №225. Она не убедилась в безопасности своих действий и попала под грузовой автомобиль SCANIA, которым управлял 54-летний водитель. Тягач нанес сильные травмы пожилой женщине. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу, но там она умерла.