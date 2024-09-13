Фура в Ростове-на-Дону на Таганрогской насмерть сбила пенсинерку

Posted 13 сентября, 15:47
Published 13 сентября, 15:47
Modified 13 сентября, 15:49
Updated 13 сентября, 15:49
Утром 13 сентября на улице Таганрогской Ростова-на-Дону произошла смертельная авария. Пенсионерка 74 лет переходила проезжую часть в необорудованном для этого месте недалеко от дома №225. Она не убедилась в безопасности своих действий и попала под грузовой автомобиль SCANIA, которым управлял 54-летний водитель. Тягач нанес сильные травмы пожилой женщине. В тяжелом состоянии ее увезли в больницу, но там она умерла.
Добавим, что рядом с местом трагедии буквально в 10 метрах находился пешеходный переход. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.
Ранее водитель иномарки спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Ростовской области.