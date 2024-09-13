Гидрометцентр назвал уровень радиации после запуска энергоблока Ростовской АЭС

Согласно данным на 13 сентября 2024 года, доза гамма-излучения на территории Южного федерального округа составила 0,09 — 0,20 микрозиверт в час. Показатели находятся в пределах допустимых значений. Если говорить о зоне вблизи Ростовской АЭС, то тут уровень излучения дошел до 0,09 — 0,16 микрозиверт в час. Опасных загрязнений воздуха и почвы не выявлено.