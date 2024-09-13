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Posted 13 сентября, 14:07

Published 13 сентября, 14:07

Modified 13 сентября, 14:09

Updated 13 сентября, 14:09

Гидрометцентр назвал уровень радиации после запуска энергоблока на Дону

Гидрометцентр назвал уровень радиации после запуска энергоблока Ростовской АЭС

13 сентября 2024, 14:07
Фото: johnjones/cc by 2.0/flickr.com
Гидрометцентр назвал уровень радиации после запуска энергоблока на Дону
В Ростовской области естественный радиационный фон соответствует нормальным показателям. Информация размещена на сайте «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии».

Согласно данным на 13 сентября 2024 года, доза гамма-излучения на территории Южного федерального округа составила 0,09 — 0,20 микрозиверт в час. Показатели находятся в пределах допустимых значений. Если говорить о зоне вблизи Ростовской АЭС, то тут уровень излучения дошел до 0,09 — 0,16 микрозиверт в час. Опасных загрязнений воздуха и почвы не выявлено.

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Добавим, что жители донского региона могут следить за радиационным фоном в домашних условиях. Это можно сделать с помощью бытового дозиметра.

Ранее Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после ремонтных работ.

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