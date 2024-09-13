Глава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 13 сентября, 14:35
Published 13 сентября, 14:35
Modified 13 сентября, 14:37
Updated 13 сентября, 14:37
Этим летом по трассе М-4 «Дон» передвигалось рекордное количество автомобилей. В сутки ее пересекало свыше 100 тысяч транспортных средств. Трафик еще никогда не достигал таких показателей.
Петушенко рассказал, что прирост поездок составляет 18%. В среднем М-4 «Дон» пересекают 35–40 тысяч автомобилей. Вся нагрузка имеет скачкообразный характер.
Глава госкомпании связывает такой резкий рост трафика с ограничениями, в условиях которых сейчас существует Россия. Люди больше едут на юг страны, так как не могут отправиться за границу. Кроме того, М-4 «Дон» востребована среди водителей грузовиков.
Ранее стало известно, что на расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 миллиардов рублей.