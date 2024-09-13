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Posted 13 сентября, 14:35

Published 13 сентября, 14:35

Modified 13 сентября, 14:37

Updated 13 сентября, 14:37

В Ростовской области трассу М-4 «Дон» пересекло рекордное количество авто

Глава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской области

13 сентября 2024, 14:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области трассу М-4 «Дон» пересекло рекордное количество авто

В Ростовской области трассу М-4 «Дон» пересекло рекордное количество авто

В августе 2024 года была зафиксирована самая большая загруженность трафика. В день по дороге проезжало более 100 тысяч автомобилей, сообщает РИА «Новости Недвижимость» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

Этим летом по трассе М-4 «Дон» передвигалось рекордное количество автомобилей. В сутки ее пересекало свыше 100 тысяч транспортных средств. Трафик еще никогда не достигал таких показателей.

Петушенко рассказал, что прирост поездок составляет 18%. В среднем М-4 «Дон» пересекают 35–40 тысяч автомобилей. Вся нагрузка имеет скачкообразный характер.

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Глава госкомпании связывает такой резкий рост трафика с ограничениями, в условиях которых сейчас существует Россия. Люди больше едут на юг страны, так как не могут отправиться за границу. Кроме того, М-4 «Дон» востребована среди водителей грузовиков.

Ранее стало известно, что на расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 миллиардов рублей.

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