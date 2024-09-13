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Posted 13 сентября, 16:55

Published 13 сентября, 16:55

Modified 13 сентября, 16:57

Updated 13 сентября, 16:57

В Ростовской области посадили главу района и оштрафовали ЖД-вокзал

Итоги дня: в Ростове-на-Дону посадили главу района и оштрафовали ЖД-вокзал

13 сентября 2024, 16:55
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области посадили главу района и оштрафовали ЖД-вокзал
Экс-главу Ленинского района Ростова Константина Тихонова отправили за решетку на пять лет, тем временем филиал РЖД оштрафовали из-за адской жары на вокзале «Ростов-Главный» в июле, а местный дачник вырастил яблоко весом почти с килограмм.

Срок для Тихонова

Бывшего главу администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова приговорили к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тысяч рублей за превышение полномочий и хищение имущества. Он присвоил более двух миллионов рублей.

Напомним, что чиновника задержали еще в прошлом году в рамках дела о полицейском ОПГ. Во время того, как сотрудники правоохранительных органов «крышевали» незаконную торговлю и брали взятки с продавцов, Тихонов возглавлял отдел развития нестационарной торговли.

Добавим, что ему также запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух с половиной лет.

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Бывшему главе администрации Ленинского района Ростова Константину Тихонову дали пять лет и четыре месяца колонии общего режимаБывшему главе администрации Ленинского района Ростова Константину Тихонову дали пять лет и четыре месяца колонии общего режима
Фото: rostov-gorod.ru. Бывшему главе администрации Ленинского района Ростова Константину Тихонову дали пять лет и четыре месяца колонии общего режима

Штраф за жару

Подразделение РЖД заплатило штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение, а именно за неработающие кондиционеры в помещении вокзала «Ростов Главный» в 40-градусную жару.

Летом в Ростове-на-Дону стояла адская жара. В начале июля пассажиры начали массово жаловаться на невыносимые условия ожидания поездов. В залах не включали кондиционеры, но ставили небольшие вентиляторы, которые никак не охлаждали помещение. Людям становилось плохо.

Ростовская транспортная прокуратура обратила внимание на жалобы и возбудила дело о нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Гигантское яблоко

13 сентября житель поселка Зимовники Роствоской области похвастался огромным яблоком, которое выросло у него на участке. Вес плода достигает 887 граммов, что является большой редкостью.

В среднем яблоки сорта «Джумбо Помм» весят 360 граммовВ среднем яблоки сорта «Джумбо Помм» весят 360 граммов
Фото: интернет-газета «Степная новь». В среднем яблоки сорта «Джумбо Помм» весят 360 граммов

В среднем яблоки сорта «Джумбо Помм» весят 360 граммов, но садоводу удалось вырастить настоящего гиганта. Фрукт настолько большой, что не помещается в двух руках мальчика 10 лет.

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