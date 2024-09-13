Итоги дня: в Ростове-на-Дону посадили главу района и оштрафовали ЖД-вокзал

Бывшего главу администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова приговорили к пяти годам и четырем месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в 500 тысяч рублей за превышение полномочий и хищение имущества. Он присвоил более двух миллионов рублей.