Ливни с грозами накроют Ростовскую область

Posted 13 сентября, 05:35
Published 13 сентября, 05:35
Modified 13 сентября, 05:37
Updated 13 сентября, 05:37
В первую половину дня ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди и ливни, гроза, град и бешеный ветер со скоростью 20-22 метра в секунду (до 79 и более километров в час).
Непогода разбушевалась на Дону с вечера 12 сентября. Мощный ливень прошел в донской столице, Новочеркасске, Шахтах, Азовском и Зерноградском районах. Молния ударила в жилой дом на проспекте Шолохова, а ураганный ветер, скорее всего, повалил деревья в регионе.
Жителей и гостей Ростовской области просят не выходить из дома во время непогоды, если нет острой необходимости. При этом лучше отключить электроприборы от сети, закрыть все окна и двери. Если гроза застанет на улице, нужно держаться подальше от проводов, рекламных щитов и витрин, одиноко стоящих деревьев.
В случае ЧС позвоните по номерам: 112 (экстренные службы), 101 (пожарные и спасатели) или 01 (при наборе со стационарного телефона).