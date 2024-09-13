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Posted 13 сентября, 05:35

Published 13 сентября, 05:35

Modified 13 сентября, 05:37

Updated 13 сентября, 05:37

Из-за ливня с грозой в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Ливни с грозами накроют Ростовскую область

13 сентября 2024, 05:35
Фото: 1MI
Из-за ливня с грозой в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за ливня с грозой в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за ливня с грозой, которые ожидаются утром 13 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС.

В первую половину дня ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди и ливни, гроза, град и бешеный ветер со скоростью 20-22 метра в секунду (до 79 и более километров в час).

Непогода разбушевалась на Дону с вечера 12 сентября. Мощный ливень прошел в донской столице, Новочеркасске, Шахтах, Азовском и Зерноградском районах. Молния ударила в жилой дом на проспекте Шолохова, а ураганный ветер, скорее всего, повалил деревья в регионе.

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Жителей и гостей Ростовской области просят не выходить из дома во время непогоды, если нет острой необходимости. При этом лучше отключить электроприборы от сети, закрыть все окна и двери. Если гроза застанет на улице, нужно держаться подальше от проводов, рекламных щитов и витрин, одиноко стоящих деревьев.

В случае ЧС позвоните по номерам: 112 (экстренные службы), 101 (пожарные и спасатели) или 01 (при наборе со стационарного телефона).

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