Ливни с грозами накроют Ростовскую область

Жителей и гостей Ростовской области просят не выходить из дома во время непогоды, если нет острой необходимости. При этом лучше отключить электроприборы от сети, закрыть все окна и двери. Если гроза застанет на улице, нужно держаться подальше от проводов, рекламных щитов и витрин, одиноко стоящих деревьев.