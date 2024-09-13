Машины разбросало по дороге: на М-4 под Батайском ДТП спровоцировало огромный затор

Posted 13 сентября, 19:31
Published 13 сентября, 19:31
Modified 13 сентября, 19:34
Updated 13 сентября, 19:34
По словам очевидцев, перекрыты и левый, и средний, и правый ряд. Пробка растянулась на шесть с лишним километров и продолжает расти. По данным на 22:00, она тянулась от села Самарского до поселка Суходольск Азовского района. Чтобы преодолеть этот путь, потребуется почти полчаса. Очевидно, водители машин могут передвигаться теперь не быстрее, чем со скоростью 10 километров в час.
Подробности аварии пока неизвестны. В УГИБДД по Ростовской области ДТП не прокомментировали.
Этим же днем, 13 сентября, затор из-за жуткой аварии образовался на трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Фура раздавила внедорожник вместе с 34-летним водителем. Мужчина скончался от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия.