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Posted 13 сентября, 19:31

Published 13 сентября, 19:31

Modified 13 сентября, 19:34

Updated 13 сентября, 19:34

На М-4 «Дон» под Батайском ДТП спровоцировало многокилометровый затор

Машины разбросало по дороге: на М-4 под Батайском ДТП спровоцировало огромный затор

13 сентября 2024, 19:31
Фото: 1MI

На М-4 «Дон» под Батайском ДТП спровоцировало многокилометровый затор

Разбросанные после ДТП машины заблокировали проезд по трем полосам на автодороге под городом Батайском Ростовской области, сообщают автомобилисты в «Яндекс.Картах».

По словам очевидцев, перекрыты и левый, и средний, и правый ряд. Пробка растянулась на шесть с лишним километров и продолжает расти. По данным на 22:00, она тянулась от села Самарского до поселка Суходольск Азовского района. Чтобы преодолеть этот путь, потребуется почти полчаса. Очевидно, водители машин могут передвигаться теперь не быстрее, чем со скоростью 10 километров в час.

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Подробности аварии пока неизвестны. В УГИБДД по Ростовской области ДТП не прокомментировали.

Этим же днем, 13 сентября, затор из-за жуткой аварии образовался на трассе М-4 «Дон» под Шахтами. Фура раздавила внедорожник вместе с 34-летним водителем. Мужчина скончался от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#ДТП#Батайск#Азовский район#Авария#Пробка#Затор#Автодорога
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