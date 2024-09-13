Машины разбросало по дороге: на М-4 под Батайском ДТП спровоцировало огромный затор

По словам очевидцев, перекрыты и левый, и средний, и правый ряд. Пробка растянулась на шесть с лишним километров и продолжает расти. По данным на 22:00, она тянулась от села Самарского до поселка Суходольск Азовского района. Чтобы преодолеть этот путь, потребуется почти полчаса. Очевидно, водители машин могут передвигаться теперь не быстрее, чем со скоростью 10 километров в час.