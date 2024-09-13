Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала о противоречиях в деле

Напомним, что музыкант Алексей Киселев умер в ростовской больнице в 2017 году. Его мать Людмила Киселева уверена, что причиной гибели сына стало бездействие медиков. Все эти годы она пытается найти причастных к гибели молодого мужчины, недоумевая от множества вскрывшихся фактов.