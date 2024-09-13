Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала о противоречиях в деле

Posted 13 сентября, 09:28
Published 13 сентября, 09:28
Modified 13 сентября, 09:30
Updated 13 сентября, 09:30
Напомним, что музыкант Алексей Киселев умер в ростовской больнице в 2017 году. Его мать Людмила Киселева уверена, что причиной гибели сына стало бездействие медиков. Все эти годы она пытается найти причастных к гибели молодого мужчины, недоумевая от множества вскрывшихся фактов.
Киселева рассказывает, что в сентябре 2024 года обратилась на прием, который в формате видеоконференции провели руководитель следственного управления Аслан Хуаде с министром здравоохранения Ростовской области Юрием Кобзевым. Темой приема стали вопросы качества оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях Ростовской области.
«Уголовное дело по гибели моего сына находится в производстве следственного управления региона. На приеме я предоставила документы. Они подтверждают, что принадлежность гистоархива моему сыну не установлена молекулярно-генетическими экспертизами. К тому же эти экспертизы проводились в судебно-экспертном центре, который в это время не имел лицензии на их проведение», — отмечает Людмила Киселева.
По словам собеседницы, также она предоставила министру материалы проверок на соответствие законодательству образования и квалификации врачей, которые оказывали Алексею медицинскую помощь.
«Дело в том, что в этом вопросе есть противоречия. Они позволяют предполагать, что, возможно, врачи незаконно осуществляли медицинскую деятельность. Я попросила министра здравоохранения лично провести проверку, поскольку в предоставленных ранее ответах министерства, на мой взгляд, содержится недостоверная информация», — уточняет Киселева.
Киселева добавляет, что на прием обратилась и жительница Таганрога, которая задала вопросы о качестве проведения проверок после смерти в больнице ее матери.
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