Метеоролог Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области

Posted 13 сентября, 20:13
Published 13 сентября, 20:13
Modified 13 сентября, 20:15
Updated 13 сентября, 20:15
Высокая пожароопасность наблюдается в регионах ЮФО (прим. — Южного федерального округа). К нему, помимо Ростовской области, относятся Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская области, город Севастополь и Республики Крым, Адыгея и Калмыкия. Во всех этих регионах ожидается очень засушливая и жаркая погода до конца недели (15 сентября). А из-за отсутствия осадков в ближайшие дни риск возникновения пожаров особенно велик.
Местным жителям лучше пока не устраивать барбекю на природе и не жечь костры. Кроме того, нужно внимательно следить за брошенными окурками и стеклянными бутылками. Из-за них может появиться искра, которая быстро превратится в крупный ландшафтный пожар. Этим летом в регионе произошли десятки ЧП именно по причине оставленных тлеющих сигарет и стекла возле сухой травы.
Единственный регион, где класс пожароопасности пошел на спад, — Якутия.
Напомним, что в Ростовской области до октября действует особый противопожарный режим.
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