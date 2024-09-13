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Posted 13 сентября, 20:13

Published 13 сентября, 20:13

Modified 13 сентября, 20:15

Updated 13 сентября, 20:15

Высший класс пожароопасности грозит ЧП в Ростовской области до конца недели

Метеоролог Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области

13 сентября 2024, 20:13
Фото: Изображение Midjourney
Высший класс пожароопасности грозит ЧП в Ростовской области до конца недели
Чрезвычайный, пятый класс пожароопасности сохранится в Ростовской области в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Высокая пожароопасность наблюдается в регионах ЮФО (прим. — Южного федерального округа). К нему, помимо Ростовской области, относятся Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская области, город Севастополь и Республики Крым, Адыгея и Калмыкия. Во всех этих регионах ожидается очень засушливая и жаркая погода до конца недели (15 сентября). А из-за отсутствия осадков в ближайшие дни риск возникновения пожаров особенно велик.

Местным жителям лучше пока не устраивать барбекю на природе и не жечь костры. Кроме того, нужно внимательно следить за брошенными окурками и стеклянными бутылками. Из-за них может появиться искра, которая быстро превратится в крупный ландшафтный пожар. Этим летом в регионе произошли десятки ЧП именно по причине оставленных тлеющих сигарет и стекла возле сухой травы.

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Единственный регион, где класс пожароопасности пошел на спад, — Якутия.

Напомним, что в Ростовской области до октября действует особый противопожарный режим.

Ранее RostovGazeta сообщала о погоде на День города в донской столице.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пожары#Погода#Южный федеральный округ#Пожароопасность#Ландшафтный пожар#Засушливая погода#Без осадков
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