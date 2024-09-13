Метеоролог Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области

Местным жителям лучше пока не устраивать барбекю на природе и не жечь костры. Кроме того, нужно внимательно следить за брошенными окурками и стеклянными бутылками. Из-за них может появиться искра, которая быстро превратится в крупный ландшафтный пожар. Этим летом в регионе произошли десятки ЧП именно по причине оставленных тлеющих сигарет и стекла возле сухой травы.