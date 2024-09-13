Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей

Самой популярной маркой у автовладельцев в Ростовской области стала Jaecoo J7. Такое авто в среднем стоит 3,46 миллиона рублей. Вторая позиция отошла Chery Tiggo 8 Pro Max стоимостью в 4,12 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Omoda C5 за 3,2 миллиона рублей. Также в пятёрке популярных марок машин у ростовчан — Exeed TXL (4,54 миллиона рублей) и GAC GS8 (4,57 миллиона рублей).