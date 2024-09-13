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Posted 13 сентября, 11:04

Published 13 сентября, 11:04

Modified 13 сентября, 11:22

Updated 13 сентября, 11:22

Названы пять самых популярных марок машин в Ростовской области

Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей

13 сентября 2024, 11:04
Фото: wikimedia.org
Названы пять самых популярных марок машин в Ростовской области

Аналитики назвали самые популярные марки машин у жителей Ростовской области

Китайские марки машин становятся самыми популярными у жителей Ростовской области, сообщили аналитики Авто.ру.

С января прошлого года доля китайских машин на авторынке выросла с 32% до 72%. Самыми популярными марками стали Exeed, Geely и Chery.

«Больше, чем 83% предложений приходится на кроссоверы, еще 9% объявлений на седаны, а на третье место довольно неожиданно взобрались пикапы, их доля увеличилась до 4,5%», — отметили аналитики Авто.ру.

Самой популярной маркой у автовладельцев в Ростовской области стала Jaecoo J7. Такое авто в среднем стоит 3,46 миллиона рублей. Вторая позиция отошла Chery Tiggo 8 Pro Max стоимостью в 4,12 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Omoda C5 за 3,2 миллиона рублей. Также в пятёрке популярных марок машин у ростовчан — Exeed TXL (4,54 миллиона рублей) и GAC GS8 (4,57 миллиона рублей).

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Ранее сообщалось, что объём выдачи автокредитов вырос в 3 раза в Ростовской области.

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