ОКР провел тестирование на включение в олимпийский резерв для юных нижегородцев

Posted 13 сентября, 15:30
Published 13 сентября, 15:30
Modified 13 сентября, 15:30
Updated 13 сентября, 15:30
В рамках рабочей поездки в Нижний Новгород с будущими олимпийцами провел встречу глава ОКР Станислав Поздняков, который поздравил потенциальных кандидатов в олимпийскую команду России. Об этом информирует NewsNN.
По словам Позднякова, идея нового проекта российского Олимпийского комитета состоит в том, чтобы уже сейчас набрать солидную группу молодых спортсменов, стремящихся к достижению высоких результатов. «Мы будем внимательно следить за вашей карьерой, помогать вам и искренне радоваться, когда вы подниметесь на олимпийский пьедестал», — сказал глава комитета.
Сертификаты с подтверждением включения в олимпийский резерв на 2024 год президент ОКР вручил 11 перспективным спортсменам. Эти ребята проявили себя в вольной борьбе, гребном спорте, легкой атлетике, современном пятиборье и фехтовании.
Директор Нижегородского областного УОР имени В. С. Тишина Евгений Тряпичников поблагодарил специалистов ИЦ ОКР за предоставленную возможность оценить потенциал воспитанников училища олимпийского резерва и других спортивных организаций региона.
Он выразил признательность Олимпийскому комитету за то, что выбор площадки для тестирования пал именно на нижегородское училище. Тряпичников подчеркнул, что в эти дни тесты проходят не только юные воспитанники УОР, но и представители других спортивных организаций Нижегородской области — всего ими охвачены 40 человек. Сотрудничество с инновационным центром ОКР училище будет развивать — в частности, имеются планы организации на базе училища курсов повышения квалификации для местных тренеров.
Также Станислав Поздняков стал участником II Всероссийского форума «Вера и спорт», призванного внести свой вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года по воспитанию подрастающего поколения путем обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта.