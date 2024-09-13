ОКР провел тестирование на включение в олимпийский резерв для юных нижегородцев

Он выразил признательность Олимпийскому комитету за то, что выбор площадки для тестирования пал именно на нижегородское училище. Тряпичников подчеркнул, что в эти дни тесты проходят не только юные воспитанники УОР, но и представители других спортивных организаций Нижегородской области — всего ими охвачены 40 человек. Сотрудничество с инновационным центром ОКР училище будет развивать — в частности, имеются планы организации на базе училища курсов повышения квалификации для местных тренеров.