«Перешли на сторону зла»: ростовскую рэп-группу «Каста» хотят признать иноагентом

Posted 13 сентября, 11:51
Published 13 сентября, 11:51
Modified 13 сентября, 11:53
Updated 13 сентября, 11:53
Политолог подчеркивает, что не знает истинных причин и мотивов перехода рэп-группы «Каста» «на сторону зла». Но предполагает, что музыканты — это увлекающиеся люди и могли оступиться. Однако, по словам эксперта, не исключено, что их завербовали на Западе.
«В состав рэп-группы „Каста“ входят очень талантливые ребята. Я принципиально подчеркиваю их талант, который в свое время и позволил ростовским музыкантам стать легендой на уровне всей страны. Конечно же, такие люди интересны западным спецслужбам в качестве лидеров общественного мнения, которые влияют на молодежь. Я уверен, что в той или иной форме с ними работают», — отмечает Александр Сухарь.
Эксперт напоминает, что подобные примеры и прежде были в истории нашего государства.
«Вспомнить хотя бы советские годы, когда с творческими элитами работали западные спецслужбы и добивались своего. Например, Солженицын — кстати, тоже наш земляк, который однажды договорился до того, что призывал США бомбить ядерными бомбами Советский Союз. А сейчас ему вешают таблички и улицы в Ростове называют его именем. Разве это не позор?» — задается вопросом собеседник.
Политолог рассказывает, что недавно общественное движение «Ветераны России» призвали объявить участников группы «Каста» иноагентами.
«Но иноагент — это просто форма фиксации факта в законодательстве. В случае с „Кастой“ вопрос нужно ставить шире — получают ли они деньги на дискредитацию нашей страны, на очернение России, на формирование из России образа врага. Ведь каждое высказывание „Касты“, каждая их песня — это очередная профессиональная попытка перевернуть сознание и мозги граждан, и, в первую очередь, молодых людей. А это — чисто идеологическая, информационная диверсия, созданная по лекалам западной пропаганды. Поэтому в отношении „Касты“ должна быть проведена серьезная проверка», — делится мнением Александр Сухарь.
Прежде всего, эксперт рекомендует выяснить, на что идут их средства.
«Есть большая вероятность, что деньги идут на нужды ВСУ. Вся творческая элита, которая находится и работает на Западе, по сути облагается обязательством помогать ВСУ со своей доходной деятельности. Поэтому нужно ставить вопрос не просто об объявлении участников „Касты“ иноагентами, а о их преступной и враждебной деятельности в отношении России, об измене Родины», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что политолог предложил тщательно изучить книги иноагентов в библиотеках Ростова.