«Перешли на сторону зла»: ростовскую рэп-группу «Каста» хотят признать иноагентом

Политолог подчеркивает, что не знает истинных причин и мотивов перехода рэп-группы «Каста» «на сторону зла». Но предполагает, что музыканты — это увлекающиеся люди и могли оступиться. Однако, по словам эксперта, не исключено, что их завербовали на Западе.