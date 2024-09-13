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Posted 13 сентября, 11:51

Published 13 сентября, 11:51

Modified 13 сентября, 11:53

Updated 13 сентября, 11:53

Политолог сказал, почему рэп-группу «Каста» из Ростова хотят признать иноагентом

«Перешли на сторону зла»: ростовскую рэп-группу «Каста» хотят признать иноагентом

13 сентября 2024, 11:51
Фото: putnik/cc by 3.0/wikimedia.org
Политолог сказал, почему рэп-группу «Каста» из Ростова хотят признать иноагентом

Политолог сказал, почему рэп-группу «Каста» из Ростова хотят признать иноагентом

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Эксклюзив
Политолог Александр Сухарь сообщил RostovGazeta, почему группа «Каста» стала сегодня настоящим врагом России.

Политолог подчеркивает, что не знает истинных причин и мотивов перехода рэп-группы «Каста» «на сторону зла». Но предполагает, что музыканты — это увлекающиеся люди и могли оступиться. Однако, по словам эксперта, не исключено, что их завербовали на Западе.

«В состав рэп-группы „Каста“ входят очень талантливые ребята. Я принципиально подчеркиваю их талант, который в свое время и позволил ростовским музыкантам стать легендой на уровне всей страны. Конечно же, такие люди интересны западным спецслужбам в качестве лидеров общественного мнения, которые влияют на молодежь. Я уверен, что в той или иной форме с ними работают», — отмечает Александр Сухарь.

Эксперт напоминает, что подобные примеры и прежде были в истории нашего государства.

«Вспомнить хотя бы советские годы, когда с творческими элитами работали западные спецслужбы и добивались своего. Например, Солженицын — кстати, тоже наш земляк, который однажды договорился до того, что призывал США бомбить ядерными бомбами Советский Союз. А сейчас ему вешают таблички и улицы в Ростове называют его именем. Разве это не позор?» — задается вопросом собеседник.
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«Например, Солженицын — кстати, тоже наш земляк, который однажды договорился до того, что призывал США бомбить ядерными бомбами Советский Союз.»«Например, Солженицын — кстати, тоже наш земляк, который однажды договорился до того, что призывал США бомбить ядерными бомбами Советский Союз.»
Фото: Bert Verhoeff for Anefo/cc0. «Например, Солженицын — кстати, тоже наш земляк, который однажды договорился до того, что призывал США бомбить ядерными бомбами Советский Союз.»

Политолог рассказывает, что недавно общественное движение «Ветераны России» призвали объявить участников группы «Каста» иноагентами.

«Но иноагент — это просто форма фиксации факта в законодательстве. В случае с „Кастой“ вопрос нужно ставить шире — получают ли они деньги на дискредитацию нашей страны, на очернение России, на формирование из России образа врага. Ведь каждое высказывание „Касты“, каждая их песня — это очередная профессиональная попытка перевернуть сознание и мозги граждан, и, в первую очередь, молодых людей. А это — чисто идеологическая, информационная диверсия, созданная по лекалам западной пропаганды. Поэтому в отношении „Касты“ должна быть проведена серьезная проверка», — делится мнением Александр Сухарь.

Прежде всего, эксперт рекомендует выяснить, на что идут их средства.

«Есть большая вероятность, что деньги идут на нужды ВСУ. Вся творческая элита, которая находится и работает на Западе, по сути облагается обязательством помогать ВСУ со своей доходной деятельности. Поэтому нужно ставить вопрос не просто об объявлении участников „Касты“ иноагентами, а о их преступной и враждебной деятельности в отношении России, об измене Родины», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что политолог предложил тщательно изучить книги иноагентов в библиотеках Ростова.

Политолог предложил тщательно изучить книги иноагентов в библиотеках Ростова
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