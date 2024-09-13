rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 12:55

Published 13 сентября, 12:55

Modified 13 сентября, 12:57

Updated 13 сентября, 12:57

«Первой ласточкой» назвал политолог приговор экс-главы управления торговли в Ростове

«Первой ласточкой» назвал политолог приговор экс-главы управления торговли в Ростове

13 сентября 2024, 12:55
Фото: rostov-gorod.ru
«Первой ласточкой» назвал политолог приговор экс-главы управления торговли в Ростове

Политолог назвал приговор экс-главе Ленинского района Ростова «первой ласточкой»

Сюжет
Эксклюзив
Вынесенный приговор в отношении бывшего главы администрации Ленинского района Ростова и экс-руководителя управления торговли и бытового обслуживания Константина Тихонова — это «первая ласточка», сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что бывшего главу администрации Ленинского района и экс-руководителя управления торговли Константина Тихонова осудили на пять лет и четыре месяца колонии.

Задержан он был еще в прошлом году по делу о «полицейском ОПГ».

«Я хочу подчеркнуть, что городская власть не могла не знать о делах Тихонова. Очень сложно не видеть того, что происходит в Ростове. И хотя срок Тихонову, на мой взгляд, дали небольшой, но этот срок — сигнал городским властям», — делится мнением Евгений Михайлов.
Экс-главу Ленинского района Ростова Тихонова отправили в тюрьму на пять лет
Узнать подробнее

Политолог добавляет, что часто бывает в Ростове. И замечает множество ларьков, установленных в тех местах, где им совсем не место.

«Благодаря действиям разных начальников района Ростов превращается неизвестно во что. Это заметно на фоне других городов, где принимаются решения о правильном развитии инфраструктуры. В Краснодарском крае, в Ставрополье я не видел такого, как в донской столице. А все потому, что некоторые местные чиновники слишком долго находятся у власти, думая, что им ничего не будет. Но, полагаю, силовики продолжат объяснять каждый месяц, что это не так. Подозреваю, аресты еще будут», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что больше 40-ка полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ.

Больше 40 полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Жалобу не оставить»: почему в Ростове стало много ларьковАктивист назвал незаконным ларьки, загораживающие обзор на остановке на Сельмаше
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Преступность#Коррупция#Ростов
Подпишитесь
Популярное