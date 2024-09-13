«Первой ласточкой» назвал политолог приговор экс-главы управления торговли в Ростове

Posted 13 сентября, 12:55
Published 13 сентября, 12:55
Modified 13 сентября, 12:57
Updated 13 сентября, 12:57
Напомним, что бывшего главу администрации Ленинского района и экс-руководителя управления торговли Константина Тихонова осудили на пять лет и четыре месяца колонии.
Задержан он был еще в прошлом году по делу о «полицейском ОПГ».
«Я хочу подчеркнуть, что городская власть не могла не знать о делах Тихонова. Очень сложно не видеть того, что происходит в Ростове. И хотя срок Тихонову, на мой взгляд, дали небольшой, но этот срок — сигнал городским властям», — делится мнением Евгений Михайлов.
Политолог добавляет, что часто бывает в Ростове. И замечает множество ларьков, установленных в тех местах, где им совсем не место.
«Благодаря действиям разных начальников района Ростов превращается неизвестно во что. Это заметно на фоне других городов, где принимаются решения о правильном развитии инфраструктуры. В Краснодарском крае, в Ставрополье я не видел такого, как в донской столице. А все потому, что некоторые местные чиновники слишком долго находятся у власти, думая, что им ничего не будет. Но, полагаю, силовики продолжат объяснять каждый месяц, что это не так. Подозреваю, аресты еще будут», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что больше 40-ка полицейских Ростова пойдут под суд по делу об участии в ОПГ.