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Posted 13 сентября, 09:47

Published 13 сентября, 09:47

Modified 13 сентября, 09:49

Updated 13 сентября, 09:49

Площадь пожара под Ростовом выросла до 5000 квадратных метров

Площадь пожара под Ростовом выросла до 5000 квадратных метров

13 сентября 2024, 09:47
Фото: МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара под Ростовом выросла до 5000 квадратных метров
За ночь пожар под Ростовом, случившийся из-за удара молнии, увеличился до 5000 квадратных метров, сообщают в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось 12 июля около 22:30 на Южном подъезде к Ростову, недалеко от Тачанки. На место направили два десятка спасателей на семи автоцистернах. Всю ночь огнеборцы заливали водой огонь, охвативший камыши и сухую траву.

К утру следующего дня пламя распространилось на сотни квадратных метров. По данным МЧС, появились два очага — один площадью две тысячи квадратных метров, другой — три тысячи.

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Чтобы потушить пламя, понадобилась подмога. Число спасателей увеличили почти до сотни, а количество техники — до 34 единиц. Кроме того, задействовали вертолет Ми-8, который сбрасывает тонны воды с воздуха, и пожарный поезд.

К полудню 13 сентября удалось локализовать ЧП. Спасатели удерживают пламя, не давая ему распространиться.

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