Площадь пожара под Ростовом выросла до 5000 квадратных метров

ЧП случилось 12 июля около 22:30 на Южном подъезде к Ростову, недалеко от Тачанки. На место направили два десятка спасателей на семи автоцистернах. Всю ночь огнеборцы заливали водой огонь, охвативший камыши и сухую траву.