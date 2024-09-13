Площадь пожара под Ростовом выросла до 5000 квадратных метров

Posted 13 сентября, 09:47
Published 13 сентября, 09:47
Modified 13 сентября, 09:49
Updated 13 сентября, 09:49
ЧП случилось 12 июля около 22:30 на Южном подъезде к Ростову, недалеко от Тачанки. На место направили два десятка спасателей на семи автоцистернах. Всю ночь огнеборцы заливали водой огонь, охвативший камыши и сухую траву.
К утру следующего дня пламя распространилось на сотни квадратных метров. По данным МЧС, появились два очага — один площадью две тысячи квадратных метров, другой — три тысячи.
Чтобы потушить пламя, понадобилась подмога. Число спасателей увеличили почти до сотни, а количество техники — до 34 единиц. Кроме того, задействовали вертолет Ми-8, который сбрасывает тонны воды с воздуха, и пожарный поезд.
К полудню 13 сентября удалось локализовать ЧП. Спасатели удерживают пламя, не давая ему распространиться.