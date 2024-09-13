После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов

Posted 13 сентября, 04:58
Published 13 сентября, 04:58
Modified 13 сентября, 05:00
Updated 13 сентября, 05:00
Мощный дождь обрушился на регион вечером 12 сентября. На следующий день температура воздуха составит около +23…+28 градусов днем и примерно +16…+21 — ночью.
В некоторых районах Ростовской области столбик термометра опустится до +6 градусов. Речь идет о северных и восточных районах: Морозовском, Чертковском, Миллеровском, Боковском, Дубовском, Волгодонском, Заветинском и других, расположенных с ними поблизости. Аналогичная погода ожидается и в субботу, 14 сентября.
Тем временем в соседнем Краснодарском крае обещают сильнейшие дожди с грозой и градом и усиление ветра — до 23 метров в секунду.
А в Республике Калмыкии, что находится восточнее Ростовской области, продолжают бушевать пыльные бури. Если в донском регионе не выпадут осадки, сильный ветер поднимет в воздух частички земли и здесь.