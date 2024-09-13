После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов

В некоторых районах Ростовской области столбик термометра опустится до +6 градусов. Речь идет о северных и восточных районах: Морозовском, Чертковском, Миллеровском, Боковском, Дубовском, Волгодонском, Заветинском и других, расположенных с ними поблизости. Аналогичная погода ожидается и в субботу, 14 сентября.