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Posted 13 сентября, 04:58

Published 13 сентября, 04:58

Modified 13 сентября, 05:00

Updated 13 сентября, 05:00

После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов

После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов

13 сентября 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о похолодании в ближайшие сутки, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Мощный дождь обрушился на регион вечером 12 сентября. На следующий день температура воздуха составит около +23…+28 градусов днем и примерно +16…+21 — ночью.

В некоторых районах Ростовской области столбик термометра опустится до +6 градусов. Речь идет о северных и восточных районах: Морозовском, Чертковском, Миллеровском, Боковском, Дубовском, Волгодонском, Заветинском и других, расположенных с ними поблизости. Аналогичная погода ожидается и в субботу, 14 сентября.

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Тем временем в соседнем Краснодарском крае обещают сильнейшие дожди с грозой и градом и усиление ветра — до 23 метров в секунду.

А в Республике Калмыкии, что находится восточнее Ростовской области, продолжают бушевать пыльные бури. Если в донском регионе не выпадут осадки, сильный ветер поднимет в воздух частички земли и здесь.

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