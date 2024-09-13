Крупный пожар полыхает на подъезде к Ростову из-за удара молнии

Пламя охватило поле у Южного подъезда к Ростову около 22:30. По словам очевидцев, перед этим ударила молния. Ее было видно даже из донской столицы — электрический разряд сверкнул за стадионом «Ростов Арена». С другой стороны, в ЖК «Северная звезда» Батайска, тоже наблюдали эту молнию.