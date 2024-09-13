Крупный пожар полыхает на подъезде к Ростову из-за удара молнии

Posted 13 сентября, 06:52
Published 13 сентября, 06:52
Modified 13 сентября, 06:55
Updated 13 сентября, 06:55
Пламя охватило поле у Южного подъезда к Ростову около 22:30. По словам очевидцев, перед этим ударила молния. Ее было видно даже из донской столицы — электрический разряд сверкнул за стадионом «Ростов Арена». С другой стороны, в ЖК «Северная звезда» Батайска, тоже наблюдали эту молнию.
От искры загорелась сухая трава в районе Тачанки. О площади ЧП ничего не известно. Судя по кадрам, пламя распространилось на десятки, а то и сотни квадратных метров.
На место направили более 20 спасателей на семи единицах спецтехники. Они до сих пор продолжают бороться с огнем. По данным ведомства, угрозы распространения пламени нет.
В тот же вечер молния ударила в жилой дом на проспекте Шолохова в Ростове. К счастью, там обошлось без пожара.