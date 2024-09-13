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Posted 13 сентября, 06:52

Published 13 сентября, 06:52

Modified 13 сентября, 06:55

Updated 13 сентября, 06:55

После удара молнии под Ростовом загорелось поле

Крупный пожар полыхает на подъезде к Ростову из-за удара молнии

13 сентября 2024, 06:52
Фото: rostovgazeta.ru
После удара молнии под Ростовом загорелось поле
Десятки квадратных метров камыша и сухой травы сгорели под Ростовом из-за удара молнии во время грозы 12 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пламя охватило поле у Южного подъезда к Ростову около 22:30. По словам очевидцев, перед этим ударила молния. Ее было видно даже из донской столицы — электрический разряд сверкнул за стадионом «Ростов Арена». С другой стороны, в ЖК «Северная звезда» Батайска, тоже наблюдали эту молнию.

От искры загорелась сухая трава в районе Тачанки. О площади ЧП ничего не известно. Судя по кадрам, пламя распространилось на десятки, а то и сотни квадратных метров.

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На место направили более 20 спасателей на семи единицах спецтехники. Они до сих пор продолжают бороться с огнем. По данным ведомства, угрозы распространения пламени нет.

В тот же вечер молния ударила в жилой дом на проспекте Шолохова в Ростове. К счастью, там обошлось без пожара.

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