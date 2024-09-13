Появились страшные кадры влетевшей в отбойник фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

Из-за жуткой аварии движение по федеральной автодороге буквально парализовало. Восьмикилометровая пробка тянется в сторону Ростова, еще пять километров затора образовались по направлению к Москве. Чтобы преодолеть эти расстояния, потребуется около 40 и 20 минут соответственно. Машины на участке, где случилось ДТП, движутся со скорость не более 10 километров в час. Автомобилистам стоит заранее найти пути объезда, чтобы не потерять время в заторе.