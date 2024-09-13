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Posted 13 сентября, 08:43

Published 13 сентября, 08:43

Modified 13 сентября, 08:45

Updated 13 сентября, 08:45

Смертельную аварию с фурой на М-4 «Дон» в Ростовской области сняли на видео

Появились страшные кадры влетевшей в отбойник фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области

13 сентября 2024, 08:43
Фото: 1MI
Смертельную аварию с фурой на М-4 «Дон» в Ростовской области сняли на видео

Фура влетела в отбойник и снесла кроссовер на М-4 «Дон» в Ростовской области

Появились кадры смертельного ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области, ролик опубликовал telegram-канал KVU.

Страшное происшествие случилось недалеко от памятника «Журавли» утром 13 сентября. На кадрах видно, что рядом с местом аварии лежит человек, накрытый белым мешком. Вероятно, один из участников ДТП скончался от полученных травм. Судя по тому, как разбита передняя часть кроссовера, погибший находился в нем. У фуры поврежден только низ в районе бампера.

В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за ДТП выросла 11-километровая пробка
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Видео: КВУ Шахты. Смертельную аварию с фурой на М-4 «Дон» в Ростовской области сняли на видео

Из-за жуткой аварии движение по федеральной автодороге буквально парализовало. Восьмикилометровая пробка тянется в сторону Ростова, еще пять километров затора образовались по направлению к Москве. Чтобы преодолеть эти расстояния, потребуется около 40 и 20 минут соответственно. Машины на участке, где случилось ДТП, движутся со скорость не более 10 километров в час. Автомобилистам стоит заранее найти пути объезда, чтобы не потерять время в заторе.

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