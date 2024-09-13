Роскомнадзор заблокировал новый альбом ростовской группы Каста

Posted 13 сентября, 08:53
Published 13 сентября, 08:53
Modified 13 сентября, 08:55
Updated 13 сентября, 08:55
Ростовская группа «Каста» выпустила новый альбом — первый после бегства из России — «Новинки зарубежного рэпа». Сборник треков появился на музыкальных площадках 6 сентября, однако продержался там недолго.
— Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора, — сказано на странице исполнителя в «Яндекс.Музыке». — Поэтому его не получится послушать или скачать.
Музыканты-релоканты выпустили новый альбом после сорвавшегося выступления в Праге. Как сообщала RostovGazeta, рэперы не смогли реализовать билеты на их концерт. Тогда они попросили фанатов потерпеть, отложив выступление еще на полгода. Вероятно, «Каста» надеялась, что за это время найдутся желающие послушать их песни за деньги.
Примечательно, что именно «Каста» пять лет назад написала альтернативу гимну России.