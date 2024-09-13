Роскомнадзор заблокировал новый альбом ростовской группы Каста

Музыканты-релоканты выпустили новый альбом после сорвавшегося выступления в Праге. Как сообщала RostovGazeta, рэперы не смогли реализовать билеты на их концерт. Тогда они попросили фанатов потерпеть, отложив выступление еще на полгода. Вероятно, «Каста» надеялась, что за это время найдутся желающие послушать их песни за деньги.