Рост интернет-торговли подстегнул спрос на грузовые перевозки на Юге России

В августе 2024 года спрос на все виды грузоперевозок в Краснодаре вырос на 40% по сравнению с январем текущего года. Отдельно интерес к перевозкам по городу за девять месяцев увеличился на 65%. Активизация спроса на такую доставку связана, в том числе, с развитием электронной коммерции. Краснодар — один из крупнейших городов Краснодарского края по оборотам продаж на маркетплейсах: объемы перевозок в распределительные центры стабильно растут.