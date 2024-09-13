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Posted 13 сентября, 12:13

Published 13 сентября, 12:13

Modified 13 сентября, 12:15

Updated 13 сентября, 12:15

Садовод из Ростовской области вырастил яблоко весом более 880 граммов

Садовод из Ростовской области вырастил яблоко весом в 900 граммов

13 сентября 2024, 12:13
Фото: интернет-газета «Степная новь»
Садовод из Ростовской области вырастил яблоко весом более 880 граммов
Невероятных размеров яблоко смог вырастить один из жителей Ростовской области. Вес плода превысил 880 граммов, сообщает издание «Степная новь».

13 сентября житель поселка Зимовникики Ростовской области поделился своим внушительным урожаем. В саду у мужчины выросло яблоко рекордных размеров. Оно весит 887 граммов. Плод относится к французскому сорту «Джумбо Помм». Фрукт на столько большой, что не помещается в руках мальчика 9–10 лет.

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Оно весит 887 граммов. Плод относится к французскому сорту «Джумбо Помм».Оно весит 887 граммов. Плод относится к французскому сорту «Джумбо Помм».
Фото: интернет-газета «Степная новь». Оно весит 887 граммов. Плод относится к французскому сорту «Джумбо Помм».

В среднем эти яблоки достигают весом примерно 360 граммов, но в редких случаях могут вырастать до одного килограмма. Фрукт характеризуется ярким вкусом, насыщенным красным оттенком и долгим сроком хранения. Яблоки необходимо собирать осенью, а пролежат они вплоть до весны.

Ранее в Ростовской области запустили единственное в России производство чернослива. Подробнее о сливовом саде и переработке в материале RostovGazeta.

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