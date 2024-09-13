Садовод из Ростовской области вырастил яблоко весом в 900 граммов

Posted 13 сентября, 12:13
Published 13 сентября, 12:13
Modified 13 сентября, 12:15
Updated 13 сентября, 12:15
13 сентября житель поселка Зимовникики Ростовской области поделился своим внушительным урожаем. В саду у мужчины выросло яблоко рекордных размеров. Оно весит 887 граммов. Плод относится к французскому сорту «Джумбо Помм». Фрукт на столько большой, что не помещается в руках мальчика 9–10 лет.
В среднем эти яблоки достигают весом примерно 360 граммов, но в редких случаях могут вырастать до одного килограмма. Фрукт характеризуется ярким вкусом, насыщенным красным оттенком и долгим сроком хранения. Яблоки необходимо собирать осенью, а пролежат они вплоть до весны.
Ранее в Ростовской области запустили единственное в России производство чернослива. Подробнее о сливовом саде и переработке в материале RostovGazeta.