Садовод из Ростовской области вырастил яблоко весом в 900 граммов

В среднем эти яблоки достигают весом примерно 360 граммов, но в редких случаях могут вырастать до одного килограмма. Фрукт характеризуется ярким вкусом, насыщенным красным оттенком и долгим сроком хранения. Яблоки необходимо собирать осенью, а пролежат они вплоть до весны.