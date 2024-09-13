rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 07:54

Published 13 сентября, 07:54

Modified 13 сентября, 07:56

Updated 13 сентября, 07:56

Синоптики рассказали о погоде на День города в Ростове

Синоптики рассказали о погоде на День города в Ростове

13 сентября 2024, 07:54
Фото: rostov-gorod.ru
Синоптики рассказали о погоде на День города в Ростове
Стало известно, какая погода будет в Ростове на День города, актуальный прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра.

День города в донской столице отмечают в третье воскресенье сентября. В 2024 года эта дата выпала на 15-е число.

По данным специалистов, праздничный день будет ярким и солнечным днем. Воздух прогреется 15 сентября до +27 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до +17. При этом ветер может стихнуть. Если 14 сентября прогнозируют сильные порывы до 20 метров в секунду, то на следующий день — всего семь-восемь.

Стало известно, когда Ростов перестанет заливать дождями
Узнать подробнее

В этот же день аналогичная погода ожидается на юге и севере региона: в Песчанокопском, Егорлыкском, Боковском, Миллеровском районах. А на востоке и западе 15 сентября станет самым жарким днем. В Дубовском, Волгодонском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и соседних с ними районах потеплеет до +28.

Ранее RostovGazeta рассказывала, куда можно пойти на День города в Ростове, если все отменили. Спектакли, концерты, ярмарки, фестивали и многие другие небольшие мероприятия, которые остались открытыми для посещений, ждут посетителей.

Читайте также:
После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусовСтало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоится ветерДо +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#День города#Ветер#Погода#Прогноз#Воздух#Ростов#Гидрометцентр#Температура#Синоптики
Подпишитесь
Популярное