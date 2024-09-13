Синоптики рассказали о погоде на День города в Ростове

Posted 13 сентября, 07:54
Published 13 сентября, 07:54
Modified 13 сентября, 07:56
Updated 13 сентября, 07:56
День города в донской столице отмечают в третье воскресенье сентября. В 2024 года эта дата выпала на 15-е число.
По данным специалистов, праздничный день будет ярким и солнечным днем. Воздух прогреется 15 сентября до +27 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до +17. При этом ветер может стихнуть. Если 14 сентября прогнозируют сильные порывы до 20 метров в секунду, то на следующий день — всего семь-восемь.
В этот же день аналогичная погода ожидается на юге и севере региона: в Песчанокопском, Егорлыкском, Боковском, Миллеровском районах. А на востоке и западе 15 сентября станет самым жарким днем. В Дубовском, Волгодонском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и соседних с ними районах потеплеет до +28.
Ранее RostovGazeta рассказывала, куда можно пойти на День города в Ростове, если все отменили. Спектакли, концерты, ярмарки, фестивали и многие другие небольшие мероприятия, которые остались открытыми для посещений, ждут посетителей.