Синоптики рассказали о погоде на День города в Ростове

По данным специалистов, праздничный день будет ярким и солнечным днем. Воздух прогреется 15 сентября до +27 градусов, а к вечеру столбик термометра опустится до +17. При этом ветер может стихнуть. Если 14 сентября прогнозируют сильные порывы до 20 метров в секунду, то на следующий день — всего семь-восемь.