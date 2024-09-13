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Posted 13 сентября, 06:46

Published 13 сентября, 06:46

Modified 13 сентября, 06:48

Updated 13 сентября, 06:48

Скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова в Мариуполь

Скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова в Мариуполь

13 сентября 2024, 06:46
Фото: rostovgazeta.ru
Скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова в Мариуполь
Ростов и Мариуполь свяжет судоходный маршрут, сообщает Минтранс Донецкой народной Республики (ДНР).

Города Ростов и Мариуполь хотят соединить с помощью водного транспорта. Речь идет о пассажирских катерах на подводных крыльях «Валдай».

Соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок водным транспортом между ДНР и Ростовской областью было подписано еще в ноябре 2023 года. Теперь эксперты решают организационные и юридические вопросы касательно этого плана.

За год в донской столице уже появилась водная пассажирская линия, которую намерены развивать дальше. С весны 2024 года «Валдаи», рассчитанные на 45 человек, стали курсировать между Ростовом и Азовом. Эти катера отличаются от остального водного транспорта на реке Дон скоростью. Они могут разгоняться до 65 километров в час, когда другие суда идут со скоростью 12-15 километров в час.

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Летом «Валдаи» стали ходить еще по одному маршруту: Ростов — Семикаракорск с остановкой на причале в станице Багаевской. Тогда же судна запустили из Ростова в Таганрог. В планах был еще один маршрут — Таганрог — Ростов — Волгоград. Для этого понадобятся суда на воздушных подушках «Метеор», рассчитанные на 120 пассажиров. Однако запуск этого маршрута отложили до конца 2024 года.

Для пассажирских перевозок из Ростова в Мариуполь купили два новых «Валдая» и приступили к строительству отдельного причала.

Как сообщала RostovGazeta, Совет Федерации с правительством России поддерживает развитие транспортного сообщения портов Азовского моря. Помимо рейса из Ростова в Мариуполь, планируют ввести пассажирские перевозки и между портами Мариуполя и Таганрога.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Азов#Мариуполь#Ростов#Валдай#Пассажирские перевозки#Скоростные суда#Водный транспорт#Пассажирские катера#Судоходный маршрут
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