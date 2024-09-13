Скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова в Мариуполь

За год в донской столице уже появилась водная пассажирская линия, которую намерены развивать дальше. С весны 2024 года «Валдаи», рассчитанные на 45 человек, стали курсировать между Ростовом и Азовом. Эти катера отличаются от остального водного транспорта на реке Дон скоростью. Они могут разгоняться до 65 километров в час, когда другие суда идут со скоростью 12-15 километров в час.