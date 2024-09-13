Скоростные суда «Валдай» запустят из Ростова в Мариуполь

Posted 13 сентября, 06:46
Published 13 сентября, 06:46
Modified 13 сентября, 06:48
Updated 13 сентября, 06:48
Города Ростов и Мариуполь хотят соединить с помощью водного транспорта. Речь идет о пассажирских катерах на подводных крыльях «Валдай».
Соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок водным транспортом между ДНР и Ростовской областью было подписано еще в ноябре 2023 года. Теперь эксперты решают организационные и юридические вопросы касательно этого плана.
За год в донской столице уже появилась водная пассажирская линия, которую намерены развивать дальше. С весны 2024 года «Валдаи», рассчитанные на 45 человек, стали курсировать между Ростовом и Азовом. Эти катера отличаются от остального водного транспорта на реке Дон скоростью. Они могут разгоняться до 65 километров в час, когда другие суда идут со скоростью 12-15 километров в час.
Летом «Валдаи» стали ходить еще по одному маршруту: Ростов — Семикаракорск с остановкой на причале в станице Багаевской. Тогда же судна запустили из Ростова в Таганрог. В планах был еще один маршрут — Таганрог — Ростов — Волгоград. Для этого понадобятся суда на воздушных подушках «Метеор», рассчитанные на 120 пассажиров. Однако запуск этого маршрута отложили до конца 2024 года.
Для пассажирских перевозок из Ростова в Мариуполь купили два новых «Валдая» и приступили к строительству отдельного причала.
Как сообщала RostovGazeta, Совет Федерации с правительством России поддерживает развитие транспортного сообщения портов Азовского моря. Помимо рейса из Ростова в Мариуполь, планируют ввести пассажирские перевозки и между портами Мариуполя и Таганрога.