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Posted 13 сентября, 11:45

Published 13 сентября, 11:45

Modified 13 сентября, 11:47

Updated 13 сентября, 11:47

Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове

Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове

13 сентября 2024, 11:45
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове

Бабье лето в Ростове-на-Дону сменит резкое похолодание до +12 градусов

Бабье лето продлится в Ростове до третье декады месяца, следует из прогнозов синоптиков.

Бабье лето продолжает радовать ростовчан. До конца этой недели и на предстоящей температура воздуха продолжит оставаться высокой. Днём она будет доходить до +27 — +32 градусов, вечером возможны похолодания до +17 — +20 градусов. Небо будет облачным, но значительных осадков не ожидается. Но сильным останется ветер. Ещё несколько дней его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

С 23 сентября бабье лето подойдёт к концу и в город придёт настоящая осень. Похолодание достигнет +23 — +25 градусов днём и +12 — +15 градусов вечером. Также в город придут осадки.

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