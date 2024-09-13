Стало известно, сколько продлится бабье лето в Ростове

Posted 13 сентября, 11:45
Published 13 сентября, 11:45
Modified 13 сентября, 11:47
Updated 13 сентября, 11:47
Бабье лето продолжает радовать ростовчан. До конца этой недели и на предстоящей температура воздуха продолжит оставаться высокой. Днём она будет доходить до +27 — +32 градусов, вечером возможны похолодания до +17 — +20 градусов. Небо будет облачным, но значительных осадков не ожидается. Но сильным останется ветер. Ещё несколько дней его порывы будут достигать 18 метров в секунду.
С 23 сентября бабье лето подойдёт к концу и в город придёт настоящая осень. Похолодание достигнет +23 — +25 градусов днём и +12 — +15 градусов вечером. Также в город придут осадки.