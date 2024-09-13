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Posted 13 сентября, 09:17

Published 13 сентября, 09:17

Modified 13 сентября, 09:19

Updated 13 сентября, 09:19

Для ростовских автовладельцев могут снизить коэффициент по ОСАГО

ЦБ собирается снизить коэффициент по ОСАГО для Ростова-на-Дону

13 сентября 2024, 09:17
Фото: 1MI
Для ростовских автовладельцев могут снизить коэффициент по ОСАГО
В Ростове-на-Дону для автовладельцев планируется снизить территориальный коэффициент по ОСАГО, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Банк России предлагает обновить для нескольких регионов значения территориального коэффициента, от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. Снизить коэффициент хотят для 21 территории, в том числе для Ростова-на-Дону. При этом для других населенных пунктов Ростовской области коэффициент останется без изменений.

«Анализ выплат по ОСАГО в донской столице выявил, что показатели убыточности здесь превышают средние значения по России», — объясняет управляющая Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Территориальный коэффициент в Ростове уменьшится на 5% и составит 1,56.

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Также планируется расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже.

Ранее RostovGazeta разобралась, как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников.

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