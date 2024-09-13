ЦБ собирается снизить коэффициент по ОСАГО для Ростова-на-Дону

Банк России предлагает обновить для нескольких регионов значения территориального коэффициента, от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. Снизить коэффициент хотят для 21 территории, в том числе для Ростова-на-Дону. При этом для других населенных пунктов Ростовской области коэффициент останется без изменений.