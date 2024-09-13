ЦБ собирается снизить коэффициент по ОСАГО для Ростова-на-Дону

Posted 13 сентября, 09:17
Published 13 сентября, 09:17
Modified 13 сентября, 09:19
Updated 13 сентября, 09:19
Банк России предлагает обновить для нескольких регионов значения территориального коэффициента, от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. Снизить коэффициент хотят для 21 территории, в том числе для Ростова-на-Дону. При этом для других населенных пунктов Ростовской области коэффициент останется без изменений.
«Анализ выплат по ОСАГО в донской столице выявил, что показатели убыточности здесь превышают средние значения по России», — объясняет управляющая Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.
Территориальный коэффициент в Ростове уменьшится на 5% и составит 1,56.
Также планируется расширить в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже.
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