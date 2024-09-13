В Новочеркасске покупатель избил продавца в ТЦ из-за длинных волос

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Батон» Новочеркасска, где покупатель накинулся с кулаками на 20-летнего продавца. Мужчина зашел в кондитерский магазин и якобы начал приставать к работнику с просьбой остричь волосы, так как считает, что парни не могут носить длинные стрижки. Сотрудник ответил, что не будет ничего подстригать, и тогда агрессивный мужчина, по данным канала Don Mash, залез на прилавок и начал его бить.