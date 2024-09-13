В Новочеркасске покупатель избил продавца в ТЦ из-за длинных волос

Posted 13 сентября, 17:02
Published 13 сентября, 17:02
Modified 13 сентября, 17:04
Updated 13 сентября, 17:04
Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Батон» Новочеркасска, где покупатель накинулся с кулаками на 20-летнего продавца. Мужчина зашел в кондитерский магазин и якобы начал приставать к работнику с просьбой остричь волосы, так как считает, что парни не могут носить длинные стрижки. Сотрудник ответил, что не будет ничего подстригать, и тогда агрессивный мужчина, по данным канала Don Mash, залез на прилавок и начал его бить.
Покупатель семь раз ударил кулаком по голове молодого человека и один раз нанес удар головой. На громкий шум пришел охранник, но не стал влезать в драку, попытавшись успокоить дебошира без применения физической силы.
Через час к избитому работнику приехала мама и вызвала скорую помощь. Возлюбленная пострадавшего отметила, что врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму и кровоизлияние, которое привело к образованию гематом.
Сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался 31-летний житель Морозовского района. При выяснении обстоятельств мужчина не смог внятно объяснить мотивы своих действий. В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установят обстоятельства конфликта, размер ущерба здоровью продавца и изберут меры наказания для обидчика.
Ранее под Ростовом байкер ударил ребёнка-инвалида, который потрогал его мотоцикл.