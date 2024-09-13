rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 12:57

Published 13 сентября, 12:57

Modified 13 сентября, 12:59

Updated 13 сентября, 12:59

В Ростове-на-Дону расширили территорию зоопарка

В Ростове-на-Дону у зоопарку присоединили территорию парка имени Октября

13 сентября 2024, 12:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону расширили территорию зоопарка
В Ростове-на-Дону произошло объединение территорий парка имени Октября и зоопарка, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в личном микроблоге.

Градоначальник подписал постановление, согласно которому парк культуры и отдыха имени Октября в донской столице присоединяется к территории Ростовского зоопарка. Благодаря расширению жители и гости города получат благоустроенную и комфортную зону для прогулок.

Логвиненко также добавил, что на обновленной зоне отдыха планируется облагородить береговую линию реки Темерник и изменить концепцию самого парка имени Октября. На его территории появится объекты для активных развлечений и научно-образовательных программ. Кроме того, обустроят игровые участки и даже скалодромный комплекс.

Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что изменения не приведут к установлению платного входа в парк. Его можно будет посещать, как и прежде, то есть, абсолютно бесплатно.

Ранее Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке.

Читайте также:
В музее истории Ростова-на-Дону появится зал, посвященный СВО, за 9 млн рублейНа шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябреРостов-на-Дону засыпало пеплом из-за крупного пожара на левом берегу
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зоопарк#Парк#Последние новости Ростова на сегодня#Активный отдых#Зона отдыха#Развлекательные комплексы#Развлечения#Ростовский зоопарк
Подпишитесь
Популярное