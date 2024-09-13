В Ростове-на-Дону у зоопарку присоединили территорию парка имени Октября

Posted 13 сентября, 12:57
Published 13 сентября, 12:57
Modified 13 сентября, 12:59
Updated 13 сентября, 12:59
Градоначальник подписал постановление, согласно которому парк культуры и отдыха имени Октября в донской столице присоединяется к территории Ростовского зоопарка. Благодаря расширению жители и гости города получат благоустроенную и комфортную зону для прогулок.
Логвиненко также добавил, что на обновленной зоне отдыха планируется облагородить береговую линию реки Темерник и изменить концепцию самого парка имени Октября. На его территории появится объекты для активных развлечений и научно-образовательных программ. Кроме того, обустроят игровые участки и даже скалодромный комплекс.
Добавим, что изменения не приведут к установлению платного входа в парк. Его можно будет посещать, как и прежде, то есть, абсолютно бесплатно.
Ранее Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке.