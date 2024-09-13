В Ростове-на-Дону у зоопарку присоединили территорию парка имени Октября

Логвиненко также добавил, что на обновленной зоне отдыха планируется облагородить береговую линию реки Темерник и изменить концепцию самого парка имени Октября. На его территории появится объекты для активных развлечений и научно-образовательных программ. Кроме того, обустроят игровые участки и даже скалодромный комплекс.