В Ростовской области рыбак поймал гигантского белого амура

Posted 13 сентября, 18:19
Published 13 сентября, 18:19
Modified 13 сентября, 18:23
Updated 13 сентября, 18:23
Житель Ростовской области поехал на два дня на рыбалку на реку Дон. В этот раз ловля отличалась особо активным клевом. В один момент на удочку попался белый амур. Рыба оказалась огромной. Размером она достигала примерно один метр.
Амура удалось поймать на самодельную приманку из различных сортов корма: кукурузы, пшеницы, дëрки и глины.
«В общем удовольствие я от вываживания донских торпед получил, да и неплохо размялся», — отметил донской рыбак.
Читайте также о том, как сотрудники рыбохраны в Ростовской области вырвали из рук браконьеров более тысячи раков и около сотни рыб.
До этого глава Росрыболовства предложил разрешить вылов осетра в Азовском море.