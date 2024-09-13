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Posted 13 сентября, 18:19

Published 13 сентября, 18:19

Modified 13 сентября, 18:23

Updated 13 сентября, 18:23

В Ростовской области рыбак поймал гигантского белого амура

В Ростовской области рыбак поймал гигантского белого амура

13 сентября 2024, 18:19
Фото: ВКонтакте Виталий Шульга
В Ростовской области рыбак поймал гигантского белого амура
Ростовскому рыбаку удалось выловить огромного белого амура. Длина туловища рыбы примерно составляет один метр. Об улове в личном микроблоге рассказал Виталий Шульга.

Житель Ростовской области поехал на два дня на рыбалку на реку Дон. В этот раз ловля отличалась особо активным клевом. В один момент на удочку попался белый амур. Рыба оказалась огромной. Размером она достигала примерно один метр.

Амура удалось поймать на самодельную приманку из различных сортов корма: кукурузы, пшеницы, дëрки и глины.

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«В общем удовольствие я от вываживания донских торпед получил, да и неплохо размялся», — отметил донской рыбак.

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До этого глава Росрыболовства предложил разрешить вылов осетра в Азовском море.

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