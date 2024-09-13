Виноделию на новом технологическом уровне научат в ДГТУ

Posted 13 сентября, 09:51
Published 13 сентября, 09:51
Modified 13 сентября, 09:53
Updated 13 сентября, 09:53
Современный класс, от которого ректору ДГТУ передал ключи руководитель агротехнологического холдинга, олицетворяет учебную лабораторию. Здесь будущие виноделы смогут не только максимально приблизиться к тонкостям виноделия, но и предложить свою технологию производства. Студенты смогут постичь тонкости будущей профессии, используя учебные макеты и оборудование по обработке виноградников испанского производства. Они смогут опробовать роль оператора машин и поуправлять ими при помощи тренажеров, которые имитируют работу пультов управления для навесной техники и устройств межкустовой обработки.
Бывший министр сельского хозяйства нашего региона, а ныне заместитель председателя донского парламента Вячеслав Василенко напомнил, что виноградарство было и остается одним из брендов Ростовской области.
— Трудно представить себе развитие виноградарства в нашем регионе без становления образования в этой сфере. У нас была своя школа, ее достижения нужно знать и использовать вместе с новыми технологиями. Пусть половина элитных вин, которые предлагают на дегустациях, будет с Дона! — подчеркнул депутат.
Демонстрационные стенды учебного класса знакомят посетителей с основными видами формировки виноградного куста. Также учебный класс оснащен наглядными макетами для оценки органолептических свойств продуктов виноделия, стендом с бокалами и декантерами для вина.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елена Толмосова отметила, что для появления профессионалов в виноградарстве, необходимо объединить усилия бизнеса, государственных органов и учебных заведений.
— Это даст толчок успешному развитию и позволит сохранить статус долины Дона как одного из ключевых регионов виноделия России. В классе студенты смогут на практике знакомиться с особенностями профессии, увидеть самое современное оборудование и технику — это поможет воспитать специалистов, которые прославят донскую землю, — добавила заместитель министра.
Строительные и монтажные работы в новом учебном классе «Современное виноградарство» проводились с марта по август текущего года. Общая стоимость работ, материалов и оборудования для этого объекта превысила 7 млн руб. Класс был создан в рамках соглашения о сотрудничестве в области научно-технической и образовательной деятельности, подписанного опорным вузом Ростовской области и агротехнологическим холдингом «Бизон». На донской земле уже создан территориальный кластер «Долина Дона», для которого холдинг и делает учебные площадки.
По словам генерального директора агротехнологического холдинга «Бизон» Сергея Суховенко, на донской земле виноград возделывается уже три тысячи лет. Поэтому очень важно развивать автохтонные сорта Дона, которые приспособлены к резкоконтинентальному климату.
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи добавил, что новый класс — далеко не первый проект, который реализуется совместно с компанией «Бизон». Уже создан целый этаж лабораторий, которые показывают самым высоким гостям.
— Открывая этот класс, мы точно знаем, куда движемся. В этой аудитории совершенно особая атмосфера, которая поможет создать любящих свое дело профессионалов. Надеемся, что региональный бизнес последует этому примеру и будет создавать подобные аудитории для обучения своих будущих сотрудников, — сказал Бесарион Месхи.
На открытие в ДГТУ нового учебного класса «Современное виноградарство» также пришли представители компаний, которые занимаются производством винной продукции. Посетил мероприятие и президент ассоциации энологов Сан-Рафаэль, главный энолог винзавода La Abeja Winery из Аргентины Нуньес Едгар Марсело Джонатан.