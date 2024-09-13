Виноделию на новом технологическом уровне научат в ДГТУ

Строительные и монтажные работы в новом учебном классе «Современное виноградарство» проводились с марта по август текущего года. Общая стоимость работ, материалов и оборудования для этого объекта превысила 7 млн руб. Класс был создан в рамках соглашения о сотрудничестве в области научно-технической и образовательной деятельности, подписанного опорным вузом Ростовской области и агротехнологическим холдингом «Бизон». На донской земле уже создан территориальный кластер «Долина Дона», для которого холдинг и делает учебные площадки.