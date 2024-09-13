Водителя кроссовера раздавило в ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области

Posted 13 сентября, 10:33
Published 13 сентября, 10:33
Modified 13 сентября, 10:35
Updated 13 сентября, 10:35
ДТП случилось 13 сентября около 09.30 мск недалеко от хутора Аюта Октябрьский район, у памятника «Журавли». Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros влетел в отбойник, разделяющий дорогу по направлениям. Фура снесла металлическое ограждение и вылетела на встречную полосу, по которой двигался внедорожник Great Wall.
Избежать столкновения не удалось. Удар был настолько мощным, что переднюю часть кроссовера буквально раздавило. Водитель внедорожника, 34-летний мужчина, получил смертельные травмы. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
Из-за ДТП образовалась гигантская пробка. Автомобилисты едва движутся по направлению к Ростову, аналогичная ситуация — в сторону Москвы. Общая протяженность пробки, по данным на 12.30 мск, превысила 15 километров.