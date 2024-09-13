Водителя кроссовера раздавило в ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области

ДТП случилось 13 сентября около 09.30 мск недалеко от хутора Аюта Октябрьский район, у памятника «Журавли». Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros влетел в отбойник, разделяющий дорогу по направлениям. Фура снесла металлическое ограждение и вылетела на встречную полосу, по которой двигался внедорожник Great Wall.