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Posted 13 сентября, 10:33

Published 13 сентября, 10:33

Modified 13 сентября, 10:35

Updated 13 сентября, 10:35

В ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области погиб 34-летний мужчина

Водителя кроссовера раздавило в ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области

13 сентября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
В ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области погиб 34-летний мужчина
В жуткой аварии с фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области насмерть разбился 34-летний мужчина, сообщает региональное УГИБДД.

ДТП случилось 13 сентября около 09.30 мск недалеко от хутора Аюта Октябрьский район, у памятника «Журавли». Водитель грузовика Mercedes-Benz Actros влетел в отбойник, разделяющий дорогу по направлениям. Фура снесла металлическое ограждение и вылетела на встречную полосу, по которой двигался внедорожник Great Wall.

Избежать столкновения не удалось. Удар был настолько мощным, что переднюю часть кроссовера буквально раздавило. Водитель внедорожника, 34-летний мужчина, получил смертельные травмы. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

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Из-за ДТП образовалась гигантская пробка. Автомобилисты едва движутся по направлению к Ростову, аналогичная ситуация — в сторону Москвы. Общая протяженность пробки, по данным на 12.30 мск, превысила 15 километров.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ДТП#Авария#Пробка#М-4#УГИБДД#Происшествия#Смертельные травмы
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