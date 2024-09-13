Выходные по цене Дубая: как выглядят самые дорогие дома в аренду в Ростовской области

Принять в коттедже готовы компанию до 32 человек. Для гостей там организуют рыбалки на катере с эхолотом, охоту с охотничьими собаками и опытными егерями. На территории коттеджа есть бассейн, баня, сауна, площадка для стрельбы из лука, бадминтона. Любители спокойного отдыха смогут развлечь себя настольными играми, Х-bох, Sоny Рlаystаtiоn 5.