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Posted 13 сентября, 12:07

Published 13 сентября, 12:07

Modified 13 сентября, 12:09

Updated 13 сентября, 12:09

Названы 5 самых дорогих домов, которые можно снять на выходные под Ростовом

Выходные по цене Дубая: как выглядят самые дорогие дома в аренду в Ростовской области

13 сентября 2024, 12:07
Фото: rostovgazeta.ru. Названы 5 самых дорогих домов, которые можно снять на выходные под Ростовом

Аренда домов на выходные в Ростовской области выросла почти до 200 тысяч рублей

Сюжет
Отдых
Казачий курень и дом с виртуальной реальностью можно арендовать на выходные в Ростове, самые дорогие и необычные варианты для загородного отдыха изучил корреспондент RostovGazeta.

Коттедж с виртуальной реальностью и кинотеатрами

За 95 тысяч рублей в сутки в Ростове можно снять коттедж площадью в 150 квадратных метров. Пригласить в арендованный дом можно до 100 человек.

Внутри имеется большой зал и комнаты для отдыха. Также в коттедже оборудовали два зала с кинотеатром и фотозону. Гостям готовы предложить десять шлемов виртуальной реальности и приставку для игр.

Владельцы коттеджа не будут против, если в дом пригласят диджея с установкой, и в целом лояльно относятся к шумным компаниям.

Ещё один плюс — уборка входит в стоимость аренды дома.

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Казачий курень с печкой

В хуторе Старозолотовском можно арендовать на выходные гостевой курень «Платовский». Он находится рядом с музеем «Тихий Дон».

Гостевой дом выполнен по образцу казачьих куреней начала XX века. Рядом располагаются лужайки, беседки, веранда. Из окон открывается прекрасный вид на реку Дон.

Внутри курения есть печь с большой лежанкой, антикварная мебель, экспонаты ручной работы. По заверениям владельцев, он «украшен и расписан как праздничный каравай». Для отдыха предусмотрены две спальни с большими кроватями.

Аутентичную еду можно заказать в ресторане поблизости. Также по договорённости к услугам гостей — личный помощник, дегустация вин, рыбалка, велосипеды для прогулок, индивидуальные экскурсии в музей, различные мастер-классы.

Обойдётся отдых в казачьем курене в 60 тысяч рублей в сутки.

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Коттедж у Азовского моря со спортивными активностями

За 55 тысяч рублей в сутки предлагают арендовать коттедж на берегу Азовского моря. На территории базы отдыха также есть пруд и бассейн. Для гостей функционируют тренажёрный зал, теннисная площадка, площадки для игр в баскетбол, футбол и настольный теннис.

«Активный отдых вам обеспечен», — заверяют владельцы коттеджа.

На территории базы отдыха проводят праздники. Владельцы коттеджа не ставят запреты для шумных компаний.

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«Царские хоромы» со стрельбой из лука

На берегу реки Маныч располагается база отдыха под названием «Царские хоромы». Сутки отдыха там действительно стоят «царских» денег — 50 тысяч рублей в сутки.

Принять в коттедже готовы компанию до 32 человек. Для гостей там организуют рыбалки на катере с эхолотом, охоту с охотничьими собаками и опытными егерями. На территории коттеджа есть бассейн, баня, сауна, площадка для стрельбы из лука, бадминтона. Любители спокойного отдыха смогут развлечь себя настольными играми, Х-bох, Sоny Рlаystаtiоn 5.

Готовить гости могут самостоятельно либо заказать питание из фермерских продуктов на самой базе отдыха.

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Отдых с мастер-классами

Также за 40 тысяч рублей в сутки в хуторе Старозолотовском можно арендовать двухэтажный дом с террасой, своим садом и собственным выходом к реке Дон.

Гостям бесплатно предоставляют велосипеды. Также они могут при желании приготовить еду на костре, попариться в бане на дровах или покататься на весельной лодочке. Для гостей также проводят мастер-классы по росписи керамической посуды, дегустацию вин и многое другое.

Интерьер дома выполнен с элементами традиционного казачьего стиля.

Ранее RostovGazeta показала, что внутри у самых дорогих домов в Ростовской области.

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