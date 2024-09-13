Выходные по цене Дубая: как выглядят самые дорогие дома в аренду в Ростовской области

Posted 13 сентября, 12:07
Published 13 сентября, 12:07
Modified 13 сентября, 12:09
Updated 13 сентября, 12:09
За 95 тысяч рублей в сутки в Ростове можно снять коттедж площадью в 150 квадратных метров. Пригласить в арендованный дом можно до 100 человек.
Внутри имеется большой зал и комнаты для отдыха. Также в коттедже оборудовали два зала с кинотеатром и фотозону. Гостям готовы предложить десять шлемов виртуальной реальности и приставку для игр.
Владельцы коттеджа не будут против, если в дом пригласят диджея с установкой, и в целом лояльно относятся к шумным компаниям.
Ещё один плюс — уборка входит в стоимость аренды дома.
В хуторе Старозолотовском можно арендовать на выходные гостевой курень «Платовский». Он находится рядом с музеем «Тихий Дон».
Гостевой дом выполнен по образцу казачьих куреней начала XX века. Рядом располагаются лужайки, беседки, веранда. Из окон открывается прекрасный вид на реку Дон.
Внутри курения есть печь с большой лежанкой, антикварная мебель, экспонаты ручной работы. По заверениям владельцев, он «украшен и расписан как праздничный каравай». Для отдыха предусмотрены две спальни с большими кроватями.
Аутентичную еду можно заказать в ресторане поблизости. Также по договорённости к услугам гостей — личный помощник, дегустация вин, рыбалка, велосипеды для прогулок, индивидуальные экскурсии в музей, различные мастер-классы.
Обойдётся отдых в казачьем курене в 60 тысяч рублей в сутки.
За 55 тысяч рублей в сутки предлагают арендовать коттедж на берегу Азовского моря. На территории базы отдыха также есть пруд и бассейн. Для гостей функционируют тренажёрный зал, теннисная площадка, площадки для игр в баскетбол, футбол и настольный теннис.
«Активный отдых вам обеспечен», — заверяют владельцы коттеджа.
На территории базы отдыха проводят праздники. Владельцы коттеджа не ставят запреты для шумных компаний.
На берегу реки Маныч располагается база отдыха под названием «Царские хоромы». Сутки отдыха там действительно стоят «царских» денег — 50 тысяч рублей в сутки.
Принять в коттедже готовы компанию до 32 человек. Для гостей там организуют рыбалки на катере с эхолотом, охоту с охотничьими собаками и опытными егерями. На территории коттеджа есть бассейн, баня, сауна, площадка для стрельбы из лука, бадминтона. Любители спокойного отдыха смогут развлечь себя настольными играми, Х-bох, Sоny Рlаystаtiоn 5.
Готовить гости могут самостоятельно либо заказать питание из фермерских продуктов на самой базе отдыха.
Также за 40 тысяч рублей в сутки в хуторе Старозолотовском можно арендовать двухэтажный дом с террасой, своим садом и собственным выходом к реке Дон.
Гостям бесплатно предоставляют велосипеды. Также они могут при желании приготовить еду на костре, попариться в бане на дровах или покататься на весельной лодочке. Для гостей также проводят мастер-классы по росписи керамической посуды, дегустацию вин и многое другое.
Интерьер дома выполнен с элементами традиционного казачьего стиля.
Ранее RostovGazeta показала, что внутри у самых дорогих домов в Ростовской области.