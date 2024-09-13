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Posted 13 сентября, 14:32

Published 13 сентября, 14:32

Modified 13 сентября, 14:34

Updated 13 сентября, 14:34

Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой

Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой

13 сентября 2024, 14:32
Фото: ФК «Ростов»
Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой
Супруга главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина рассказала о ссорах с мужем и перепалках из-за Ольги Бузовой, сообщает Sport24.

В интервью изданию Дарья Карпина призналась, что она легко может вспылить и чаще всего ссоры происходят по ее инициативе. Жена тренера ФК «Ростов» вспомнила, что как-то раз примерно семь лет назад они с мужем поругались из-за творческих успехов Ольги Бузовой. Супруги начали обсуждать карьеру телеведущей и разругались в пух и прах. Теперь Дарья и Валерий вспоминают эту ситуацию сквозь смех.

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Женщина добавила, что очень часто их ссоры выходят комичными. На следующий день влюбленные всегда обсуждают перепалку и смеются над ее глупостью. Несмотря на характерность обоих, серьезных потасовок ростовская семья пытается избегать.

Ранее Карпин раскритиковал «Ростов» после победы над «Факелом».

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