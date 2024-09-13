Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой

В интервью изданию Дарья Карпина призналась, что она легко может вспылить и чаще всего ссоры происходят по ее инициативе. Жена тренера ФК «Ростов» вспомнила, что как-то раз примерно семь лет назад они с мужем поругались из-за творческих успехов Ольги Бузовой. Супруги начали обсуждать карьеру телеведущей и разругались в пух и прах. Теперь Дарья и Валерий вспоминают эту ситуацию сквозь смех.