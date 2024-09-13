Жители России приезжают в Татарстан, чтобы заключить контракт с Минобороны

Posted 13 сентября, 14:11
Published 13 сентября, 14:11
Modified 13 сентября, 14:13
Updated 13 сентября, 14:13
С начала августа 2024 года в Татарстане размер единовременной выплаты служащим по контракту составляет два миллиона рублей. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и их семьи. Лица, которые подписывают контракт в Татарстане, получают 1,3 млн рублей из регионального бюджета, четыреста тысяч рублей — от Минобороны, а также до 300 тысяч рублей от муниципалитетов. В зоне СВО зарплата военнослужащих составляет не менее 210 тысяч рублей в месяц, сообщает inkazan.ru.
В Республике Башкортостан единовременная выплата составляет 1,2 млн рублей, из которых регион выплачивает 505 тысяч рублей, региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства — до 300 тысяч рублей и четыреста тысяч рублей — Минобороны. В Чувашии выплата установлена в девятьсот тысяч рублей, включая 500 тысяч рублей из бюджета региона. В Марий Эл при подписании контракта предусмотрена единовременная выплата в 1,4 млн рублей, в Кировской области — восемьсот тысяч рублей.
Россияне, которые приезжают в Татарстан из других регионов, а также иностранные граждане могут рассчитывать на оплату проезда и проживания на время подготовки документов. В 2023 году на территории республики были открыты центры оформления на контрактную службу. Они находятся в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Благодаря этим центрам документы оформляются не дольше одного дня. Обратиться в них может каждый желающий.
Помимо этого, на базе центров можно пройти медицинское обследование, узнать категорию своей годности к военной службе, а также получить информацию о льготах и выплатах, положенных служащим по контракту. Иностранцы и их семьи могут получить помощь в оформлении гражданства Российской Федерации и ИНН.
Перед тем, как отправиться в зону СВО, военные из Татарстана проходят подготовку, после чего им выплачивается единовременное денежное пособие, предоставляется обмундирование, лекарства, вещи первой необходимости. Стоит отметить, что военнослужащие вправе самостоятельно выбрать воинскую часть и специальность.
Контрактники из Татарстана получают поддержку и после отправки в зону СВО. Еженедельно на передовую направляются конвои с продовольствием, транспортом, радиостанциями, корреспонденцией от родственников и другими необходимыми вещами по запросу военных.