Жители России приезжают в Татарстан, чтобы заключить контракт с Минобороны

Россияне, которые приезжают в Татарстан из других регионов, а также иностранные граждане могут рассчитывать на оплату проезда и проживания на время подготовки документов. В 2023 году на территории республики были открыты центры оформления на контрактную службу. Они находятся в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Благодаря этим центрам документы оформляются не дольше одного дня. Обратиться в них может каждый желающий.