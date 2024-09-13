Жители сообщают о работе ПВО в Ростовской области 13 сентября

Posted 13 сентября, 10:31
Published 13 сентября, 10:31
Modified 13 сентября, 10:33
Updated 13 сентября, 10:33
Официальных комментариев о работе ПВО пока нет. Однако в соцсетях очевидцы публикуют фото инверсионных следов в небе. По словам местных жителей, около 12:30 прогремел звук, похожий на взрыв. Затем появился белый след, который обычно остается после запущенной ракеты системы ПВО.
— Спасибо, что сработала, — пишут в комментариях местные жители. — И спасибо ребятам, что нас охраняют.
Неделю назад в Ростовской области многие тоже слышали звук, похожий на взрыв. Люди решили, что система ПВО сработала по беспилотникам или ракетам. Однако официальной информации по этому поводу так и не появилось.
Ранее RostovGazeta сообщала о возможной причастности Британии к настройке беспилотника, который попал в нефтебазу под Каменском.