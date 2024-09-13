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Posted 13 сентября, 10:31

Published 13 сентября, 10:31

Modified 13 сентября, 10:33

Updated 13 сентября, 10:33

Жители сообщают о работе ПВО в Ростовской области 13 сентября

Жители сообщают о работе ПВО в Ростовской области 13 сентября

13 сентября 2024, 10:31
Фото: mil.ru
Система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в районе города Таганрога Ростовской области, информация об этом появилась в telergam-канале «Это Ростов новости» 13 сентября.

Официальных комментариев о работе ПВО пока нет. Однако в соцсетях очевидцы публикуют фото инверсионных следов в небе. По словам местных жителей, около 12:30 прогремел звук, похожий на взрыв. Затем появился белый след, который обычно остается после запущенной ракеты системы ПВО.

— Спасибо, что сработала, — пишут в комментариях местные жители. — И спасибо ребятам, что нас охраняют.
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Жители Таганрога сообщают о работе ПВО в Ростовской области 13 сентябряЖители Таганрога сообщают о работе ПВО в Ростовской области 13 сентября
Фото: ТГ канал Ростов Главный. Жители Таганрога сообщают о работе ПВО в Ростовской области 13 сентября

Неделю назад в Ростовской области многие тоже слышали звук, похожий на взрыв. Люди решили, что система ПВО сработала по беспилотникам или ракетам. Однако официальной информации по этому поводу так и не появилось.

Ранее RostovGazeta сообщала о возможной причастности Британии к настройке беспилотника, который попал в нефтебазу под Каменском.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Беспилотники#Ракета#Звук взрыва#Нефтебаза#Британия#Инверсионные следы
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