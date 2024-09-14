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Posted 14 сентября, 15:07

Published 14 сентября, 15:07

Modified 14 сентября, 15:08

Updated 14 сентября, 15:08

Резкие похолодания надвигаются на Ростовскую область

До +6 градусов похолодает в Ростовской области

14 сентября 2024, 15:07
Фото: rostovgazeta.ru
Резкие похолодания надвигаются на Ростовскую область
Резкие похолодания надвигаются на Ростовскую область, сообщили специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На текущих выходных температура воздуха днём в регионе в среднем составит +23 — +28 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +16 — +21 градуса. На севере и востоке области ночью температура может снизиться до +6 градусов.

При этом осадков не ожидается, но небо будет облачным. Сохранится в регионе и сильный восточный ветер. Его порывы местами достигнут 20 метров в секунду.

Погода в регионе изменится лишь в третьей декаде сентября. Тогда в регион придут обильные осадки с грозами и сильное похолодание с первыми заморозками.

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Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области. Он прогнозирует на юге России высокую пожароопасность. Она связана с длительным отсутствием осадков и устойчивой жарой.

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