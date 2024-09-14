До +6 градусов похолодает в Ростовской области

Posted 14 сентября, 15:07
Published 14 сентября, 15:07
Modified 14 сентября, 15:08
Updated 14 сентября, 15:08
На текущих выходных температура воздуха днём в регионе в среднем составит +23 — +28 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +16 — +21 градуса. На севере и востоке области ночью температура может снизиться до +6 градусов.
При этом осадков не ожидается, но небо будет облачным. Сохранится в регионе и сильный восточный ветер. Его порывы местами достигнут 20 метров в секунду.
Погода в регионе изменится лишь в третьей декаде сентября. Тогда в регион придут обильные осадки с грозами и сильное похолодание с первыми заморозками.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области. Он прогнозирует на юге России высокую пожароопасность. Она связана с длительным отсутствием осадков и устойчивой жарой.