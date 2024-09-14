Мальчишкой ушел на фронт: донской поэт Даниил Долинский

Помню, какое сильное впечатление на меня произвел рассказ Долинского о том, как он в первый раз в качестве стрелка на штурмовике участвовал в боевом вылете. Он был тогда, по сути, совсем мальчишкой. И, конечно, ему было очень страшно стрелять. Когда самолет приземлился на аэродроме, от страха и ужаса пережитого он не мог вылезти из кабины. Летчик сказал ему: «Сбрось парашют». Долинский выбросил парашют. Летчик потянул его за собой и вытащил юного стрелка из самолета.