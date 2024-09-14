Мальчишкой ушел на фронт: донской поэт Даниил Долинский

Posted 14 сентября, 09:53
Published 14 сентября, 09:53
Modified 14 сентября, 09:55
Updated 14 сентября, 09:55
Поэтические сборники на книжном развале
Конечно, спасибо, что эти книги не выбросили в мусорник, как это, к несчастью, сегодня делают многие, избавляясь от дефицитных некогда изданий как от обычной макулатуры. Но я понял, что библиотека поэта стала ненужной новым ее владельцам.
Даниил Маркович Долинский (1925−2009), несомненно, человек легендарный. Когда-то, несмотря на большую разницу в возрасте, мы были очень дружны. Именно он благословил публикации первых моих рассказов, именно от него я узнал много интересного о Великой Отечественной войне. Ведь Долинский мальчишкой ушел на фронт, там начал писать свои первые стихи.
Рассказы о войне
Я любил слушать рассказы Долинского о войне. Они были искренними и какими-то, если так можно выразиться, настоящими, идущими от души, от сердца.
Как-то я спросил у него:
− Даниил Маркович, не страшно было на войне?
− Не боится только дурак, − ответил он мне. − Но человек ко всему привыкает. Мы Родину защищали, этим все сказано.
Помню, какое сильное впечатление на меня произвел рассказ Долинского о том, как он в первый раз в качестве стрелка на штурмовике участвовал в боевом вылете. Он был тогда, по сути, совсем мальчишкой. И, конечно, ему было очень страшно стрелять. Когда самолет приземлился на аэродроме, от страха и ужаса пережитого он не мог вылезти из кабины. Летчик сказал ему: «Сбрось парашют». Долинский выбросил парашют. Летчик потянул его за собой и вытащил юного стрелка из самолета.
Честно вам признаюсь, что такой правды о войне, которую рассказывал мне Долинский, я не слышал ни от кого.
Навсегда запомнил его рассказы о том, как они, молодые солдаты и офицеры, влюблялись в своих медсестер, которые их лечили. Это были очень трогательные и романтичные истории.
А еще Даниил Маркович рассказывал мне о своей дружбе с сержантом Дорошенко. Это была удивительная дружба, о которой, пожалуй, можно снять увлекательный фильм. Как вспоминал Долинский, Дорошенко подарил ему в честь первого боевого вылета портсигар, сделанный из крыла сбитого нашими немецкого самолета. На этом портсигаре Дорошенко сделал специально для своего товарища Долинского такую надпись: «Родина дороже жизни».
К несчастью, через несколько дней после того, как Дорошенко сделал этот подарок Долинскому, его самолет был сбит. А сам Дорошенко считался погибшим.
Но в жизни всегда есть место чудесам. После окончания Великой Отечественной войны Долинский, когда уже стал известным поэтом, встречался с однополчанами. И весной 1975 года произошло самое настоящее чудо. Даниил Маркович узнал, что Дорошенко жив. Оказалось, что его друг успел выпрыгнуть с парашютом из горящего самолета. Сержант Дорошенко был тяжело ранен. Но, к счастью, спустя несколько дней его нашли наши солдаты и отправили в госпиталь. Вот так, спустя много лет, Даниил Маркович нашел своего друга. По-моему, очень трогательная история.
История любви
На мой взгляд, также интересна, трогательна и поучительна история любви Долинского и его супруги Галины Леонидовны.
Как рассказывал мне Долинский, они познакомились в 1969 году в Ленинграде, в Доме-музее Александра Сергеевича Пушкина на набережной Мойки, 12.
В тот день в Доме-музее как обычно шла экскурсия. Туристы, затаив дыхание, слушали рассказ экскурсовода о великом поэте и его супруге Наталье Николаевне. В этот момент неожиданно кто-то спросил: «А правда ли, что Пушкин был ростом ниже своей жены?»
Тогда экскурсовод попросила из группы туристов выйти двоих. Это были Даниил Маркович Долинский и Галина Леонидовна. Галина Леонидовна была выше ростом Долинского. Экскурсовод подвела Даниила Марковича и его будущую супругу к портрету Н. Н. Пушкиной (Гончаровой) и сказала: «Разница в росте у Пушкина с Гончаровой была примерно такой».
Наверное, это и есть судьба. Потому как именно она свела этих двух незаурядных людей. Именно тогда Даниил Маркович познакомился со своей будущей супругой.
Конечно, уже после экскурсии Даниил Маркович разговорился с Галиной Леонидовной. И оказалось, что они оба из Ростова-на-Дону, оба любят поэзию.
Даниил Маркович Долинский прожил в любви и согласии со своей супругой немало лет, пока его смерть не разлучила их в 2009 году.
«Крестный отец» в литературе
До сих пор с большой благодарностью вспоминаю о том, что именно Долинский благословил публикации первых моих рассказов. Он говорил мне:
− Пишите. Не бойтесь ошибок и шероховатостей. Карандаш оттачивается только тогда, когда пишешь. Знаю, вы сможете писать хорошие рассказы. Верю, что со временем вы станете мастером малых форм.
Не знаю, насколько хорошо я стал писать рассказы, новеллы и эссе. Но, признаюсь, тогда слова Долинского меня вдохновили на творчество. Мне, молодому человеку, в тот период времени это было очень важно. Важно, прежде всего, ощутить поддержку и понять, что ты делаешь что-то стоящее.
Конечно, в жизни бывает всякое. И мне приходилось слышать разные мнения о моих знакомых писателях и поэтах, в том числе и о Данииле Марковиче. Мир творческих людей очень сложный. Но скажу от души, для меня Долинский стал «крестным отцом» в литературе.
Долинского любил не только я. Его знали и любили во всей России и далеко за ее пределами. Особенно в Армении. Почему в Армении? Дело в том, что он переводил стихи армянских поэтов. Но не только их. Он переводил также стихи поэтов Северного Кавказа, Закавказья.
Можно сказать, что Давид Кугультинов, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Людвиг Дурян и множество других известных поэтов пришли к русскоязычному читателю именно в переводах Долинского.
Не могу также не вспомнить, что многие армянские поэты из Чалтыря и Нахичевани считают Долинского своим учителем. Это факт. И многих из ныне известных в Ростове писателей именно Даниил Маркович благословил на творческий труд.
Незабываемый юбилей
Помню, как мне посчастливилось быть гостем на восьмидесятилетнем юбилее Даниила Марковича Долинского. Ко мне подошла Светлана Михайловна Новикова, талантливая ростовская поэтесса (к сожалению, ныне покойная), в те годы руководитель культурных программ Донской государственной библиотеки, и сказала: «Георгий Минасович, я хочу вас сфотографировать вместе с Даниилом Марковичем Долинским. Вот увидите, эти фотографии станут историческими».
Как же права оказалась Светлана Михайловна! Мне кажется, что еще вчера я общался с этими яркими и талантливыми людьми. А сегодня понимаю, что прошла целая жизнь. Ныне мы живем совсем в другом мире. И книги тех людей, которых когда-то считали классиками советской литературы, в лучшем случае продаются на книжных развалах или просто валяются на мусорниках города. Это тоже, к сожалению, факт.
Сегодня все чаще и чаще я чувствую себя каким-то аксакалом, который рассказывает молодому поколению, идущему нам на смену, вроде как очевидные истории.
Эти истории о любви к малой родине, об уважении к учителям и старшим. И то, что когда-то для меня было аксиомой, ныне приходится доказывать, как теорему. Но что поделать? Кто-то же должен делать это.
Мне очень хочется, чтобы творчество таких поэтов, как Даниил Долинский, изучалось и сегодня. Ведь они были не только выдающимися людьми, но и всей своей деятельностью прославляли наш город, донской край и Родину.
Всегда утверждал и утверждаю, что в преемственности поколений заключается смысл нашего мирского существования. А потому уверен, что все те, кто знал и любил Даниила Марковича и его творчество, должны способствовать тому, чтобы имя талантливого донского поэта не было забыто.
Георгий Багдыков