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Posted 14 сентября, 05:50

Published 14 сентября, 05:50

Modified 14 сентября, 05:52

Updated 14 сентября, 05:52

Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября

Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября

14 сентября 2024, 05:50
Фото: rostovgazeta.ru
Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября
Жителей Ростовской области ждут помехи вместо телепрограмм и радиопередач с 16 по 20 сентября, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).

Профилактику включат 16 сентября в селе Киселевка Заветинского района. Там проблемы с работой телевизора и радио ожидаются в период с 11.00 до 17.00 мск.

На следующий день перебои начнутся в селе Жуковское Песчанокопского района — с 10.00 до 16.00 мск. А с 11.00 до 17.00 мск аналогичная ситуация будет в Заветинском районе: в селе Заветное и хуторе Савдя.

В среду, 18 сентября, сигнал пропадет в хуторе Никольском (Заветинский район) — с 11.00 до 17.00 мск. На территории слободы Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района проблемы с теле-радиовещанием появятся 19 сентября, с 10.00 до 1600 мск. В этот же день с 11.00 до 17.00 мск профилактику включат в поселке Денисовском Ремонтненского района.

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В конце рабочей недели, 20 сентября, сигнала не будет в хуторе Хуторском Зимовниковского района. Там перебои в работе радио и ТВ ожидаются с 11.00 до 17.00 мск.

Подобные неполадки в работе телевидения и радиовещания были в Ростовской области и на прошлой неделе. Помехи появляются из-за профилактических и плановых работ на оборудовании, во время которых специалисты отключают сигнал.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Профилактика#Радио#ТВ#Телевидение#Перебои#Радиовещание
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