Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября

В среду, 18 сентября, сигнал пропадет в хуторе Никольском (Заветинский район) — с 11.00 до 17.00 мск. На территории слободы Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района проблемы с теле-радиовещанием появятся 19 сентября, с 10.00 до 1600 мск. В этот же день с 11.00 до 17.00 мск профилактику включат в поселке Денисовском Ремонтненского района.