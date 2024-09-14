Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября

Posted 14 сентября, 05:50
Published 14 сентября, 05:50
Modified 14 сентября, 05:52
Updated 14 сентября, 05:52
Профилактику включат 16 сентября в селе Киселевка Заветинского района. Там проблемы с работой телевизора и радио ожидаются в период с 11.00 до 17.00 мск.
На следующий день перебои начнутся в селе Жуковское Песчанокопского района — с 10.00 до 16.00 мск. А с 11.00 до 17.00 мск аналогичная ситуация будет в Заветинском районе: в селе Заветное и хуторе Савдя.
В среду, 18 сентября, сигнал пропадет в хуторе Никольском (Заветинский район) — с 11.00 до 17.00 мск. На территории слободы Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района проблемы с теле-радиовещанием появятся 19 сентября, с 10.00 до 1600 мск. В этот же день с 11.00 до 17.00 мск профилактику включат в поселке Денисовском Ремонтненского района.
В конце рабочей недели, 20 сентября, сигнала не будет в хуторе Хуторском Зимовниковского района. Там перебои в работе радио и ТВ ожидаются с 11.00 до 17.00 мск.
Подобные неполадки в работе телевидения и радиовещания были в Ростовской области и на прошлой неделе. Помехи появляются из-за профилактических и плановых работ на оборудовании, во время которых специалисты отключают сигнал.