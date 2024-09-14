rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 06:45

Published 14 сентября, 06:45

Modified 14 сентября, 07:42

Updated 14 сентября, 07:42

Водителей предупредили об опасности на дорогах Ростовской области из-за ливня

На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область

14 сентября 2024, 06:45
Фото: 1MI
Водителей предупредили об опасности на дорогах Ростовской области из-за ливня

Водителей предупредили об опасности на дорогах Ростовской области из-за ливня

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за сильного дождя, сообщает региональное УГИБДД.

По прогнозу ночью 14 сентября разыграется непогода. Регион накроют мощные проливные дожди, ветер усилится до двух десятков метров в секунду.

Водителям рекомендуют по возможности перенести поездки на дальние расстояния. Если ливень застанет в пути, стоит сбавить скорость и не лихачить: плавно совершать маневры, не идти лишний раз на обгон.

Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область
Узнать подробнее

Выходя из автомобиля из-за поломки, нужно надеть специальный жилет или какие-либо светоотражающие элементы. То же самое относится и к пешеходам: во время непогоды на улице лучше надеть что-то со светоотражающими вставками.

В каких именно районах Ростовской области ожидается дождь в ближайшие сутки, не уточняется. Однако до конца недели осадки будут наблюдаться местами по региону. Из-за непогоды на Дону объявили штормовое предупреждение.

Читайте также:
После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусовСтало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоится ветерСтало известно, когда в Ростовской области стихнет ветер
#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Ветер#Ливень#Непогода#Прогноз#Безопасность на дорогах#Скорость#Дождь#Автомобилисты#Маневры#Госавтоинспекция#Пешеходы
Подпишитесь
Популярное