На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область

Posted 14 сентября, 06:45
Published 14 сентября, 06:45
Modified 14 сентября, 07:42
Updated 14 сентября, 07:42
По прогнозу ночью 14 сентября разыграется непогода. Регион накроют мощные проливные дожди, ветер усилится до двух десятков метров в секунду.
Водителям рекомендуют по возможности перенести поездки на дальние расстояния. Если ливень застанет в пути, стоит сбавить скорость и не лихачить: плавно совершать маневры, не идти лишний раз на обгон.
Выходя из автомобиля из-за поломки, нужно надеть специальный жилет или какие-либо светоотражающие элементы. То же самое относится и к пешеходам: во время непогоды на улице лучше надеть что-то со светоотражающими вставками.
В каких именно районах Ростовской области ожидается дождь в ближайшие сутки, не уточняется. Однако до конца недели осадки будут наблюдаться местами по региону. Из-за непогоды на Дону объявили штормовое предупреждение.