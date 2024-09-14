На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп

О том, что фура выехала на встречную полосу, можно сделать вывод только по ее расположению на дороге. Грузовик стоит по направлению к водителю, который снимает ее на камеру. Автомобили, которые двигаются в направлении большегруза, едут по другой части дороги, как видно на видео.