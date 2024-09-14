На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп

Posted 14 сентября, 07:33
Published 14 сентября, 07:33
Modified 14 сентября, 07:35
Updated 14 сентября, 07:35
Авария произошла на автодороге Ростов — Мариуполь вечером 13 сентября. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на камеру последствия ДТП. На фоне заходящего солнца стоит кабина грузовика с одним прицепом. Второй валяется в нескольких десятках метров от фуры. По словам свидетелей, основание прицепа перевернулось вверх колесами, а сам кузов буквально слетел с него.
— Как он на «встречке» никого не собрал при такой интенсивности движения! Большой везение, — пишет автор поста, удивляясь, что ДТП обошлось одним участником.
О том, что фура выехала на встречную полосу, можно сделать вывод только по ее расположению на дороге. Грузовик стоит по направлению к водителю, который снимает ее на камеру. Автомобили, которые двигаются в направлении большегруза, едут по другой части дороги, как видно на видео.
— Закат красивый. А транспорт должен проходить техосмотр. И соблюдать ПДД, — прокомментировали подписчики.
В тот же вечер, 13 сентября, произошла авария возле села Самарское Азовского района. Из-за ДТП образовался огромный затор: машины перекрыли все три полосы.