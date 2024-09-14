rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября, 07:33

Published 14 сентября, 07:33

Modified 14 сентября, 07:35

Updated 14 сентября, 07:35

На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп

На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп

14 сентября 2024, 07:33
Фото: 1MI
На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп
На трассе в Неклиновском районе грузовик устроил ДТП, выехав на встречную полосу и потеряв прицеп, сообщают очевидцы в telegram-канале «Таганрог. Происшествия».

Авария произошла на автодороге Ростов — Мариуполь вечером 13 сентября. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на камеру последствия ДТП. На фоне заходящего солнца стоит кабина грузовика с одним прицепом. Второй валяется в нескольких десятках метров от фуры. По словам свидетелей, основание прицепа перевернулось вверх колесами, а сам кузов буквально слетел с него.

— Как он на «встречке» никого не собрал при такой интенсивности движения! Большой везение, — пишет автор поста, удивляясь, что ДТП обошлось одним участником.
В Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой
Узнать подробнее

О том, что фура выехала на встречную полосу, можно сделать вывод только по ее расположению на дороге. Грузовик стоит по направлению к водителю, который снимает ее на камеру. Автомобили, которые двигаются в направлении большегруза, едут по другой части дороги, как видно на видео.

— Закат красивый. А транспорт должен проходить техосмотр. И соблюдать ПДД, — прокомментировали подписчики.

В тот же вечер, 13 сентября, произошла авария возле села Самарское Азовского района. Из-за ДТП образовался огромный затор: машины перекрыли все три полосы.

Видео: 1MI. На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп
Читайте также:
Фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителемВ Ростовской области на трассе М-4 «Дон» две фуры протаранили «Газель»Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»
#Евгения Волкова#Видео#ДТП#Таганрог#Авария#Нарушение ПДД#Неклиновский район#Фура#Очевидцы#Происшествия#Трасса Ростов-Мариуполь#Прицеп#Встречная полоса
Подпишитесь
Популярное