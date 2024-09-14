Набережную Таганрога атаковали южнорусские тарантулы

Posted 14 сентября, 07:39
Published 14 сентября, 07:39
Modified 14 сентября, 07:41
Updated 14 сентября, 07:41
Кадрами очевидцы поделились 13 сентября. На фото видно крупного паука с темным окрасом волосков. По мнению горожан, это южнорусский тарантул. Это представитель семейства пауков-волков. Размер его тела достигает примерно трех сантиметров (у некоторых — даже пяти). Он обитает в теплых местах и живет в норах, которые роет в земле вертикально. Именно в «домике» тарантул ждет жертву — атакует насекомых, пробегающих поблизости. По ночам эти членистоногие выходят из норы на небольшие расстояния.
На вид существо ужасающее, но на деле он не представляет серьезной опасности для человека. Он может вызвать лишь болезненную реакцию и привести к небольшому отеку.
— У меня аж мурашки побежали, — ужаснулись подписчики.
— Тарантулы давно в Таганроге живут, их случайно завезли туда в порт вместе с песком из Марокко в 2011-м. Но встречаются они крайне редко, — поделился один из местных жителей.
— Во дворе в люке с коммуникациями на прошлой неделе каракурта (прим. — вид пауков из рода черных вдов; их укусы вызывают у людей тяжелое отравление) нашла на Северном, — рассказала о своей находке ростовчанка.
Ранее RostovGazeta сообщала об опасности паутины, которой окутана набережная Таганрога.