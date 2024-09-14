Набережную Таганрога атаковали южнорусские тарантулы

Кадрами очевидцы поделились 13 сентября. На фото видно крупного паука с темным окрасом волосков. По мнению горожан, это южнорусский тарантул. Это представитель семейства пауков-волков. Размер его тела достигает примерно трех сантиметров (у некоторых — даже пяти). Он обитает в теплых местах и живет в норах, которые роет в земле вертикально. Именно в «домике» тарантул ждет жертву — атакует насекомых, пробегающих поблизости. По ночам эти членистоногие выходят из норы на небольшие расстояния.