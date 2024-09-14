Неделя в Ростове начнется с массового отключения света

В это же время второй день подряд (16 и 17 сентября) обесточат дома № 3-7, 4-8 и 2/59 на улице Верхненольной, № 4 на 2-й Линии, № 61, 63 на Советской и № 2-4 и 3-5 на Каяни. Кроме того, в список вошли адреса: улица Горсоветская, 1-45, 2-30; Вяземцева, 35-57, 56-78; Кадровая, 1-33, 2-34; Новгородская, 1-25, 2-30; Пулковская, 1-25, 2-26; Сквозная, 1-27, 2-26; Гранитная, 1-25, 2-28; Солидарности, 226-236, 267-279; Кржижановского, 217-235, 236-252.