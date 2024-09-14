Неделя в Ростове начнется с массового отключения света

Posted 14 сентября, 06:10
Published 14 сентября, 06:10
Modified 14 сентября, 06:12
Updated 14 сентября, 06:12
В 09:00 без света останутся жители домов № 13-17 на улице Гайдара, № 15-21 и 10-24 на Возрождения, № 53-79, 52-82 на Красногвардейской, № 15-43, 26-43 на Самойловской, № 1-2, 2А на улице Карла Либкнехта, № 35-69, 36-54 на Армейской, № 50-102 на Безымянной Балке и № 2-24,. 1-17 в переулке Поддубного. По этим адресам восстановить подачу электричества обещают не раньше 16:00.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома на проспекте 40 лет Победы (№ 308, 308/2, 308/6, 310, 310/1, 312, 314/3), улицах Краеведческой (№ 13, 15), Металлургической, (№ 68-110, 55-101), Физкультурной (№ 1-45, 2-48), Червоноармейской (№ 1-9, 2-10), Активной (№ 1-9, 2-16), Образцовой (№ 1-19), Просвещения (№ 40-68, 45-73). В это же время света не будет на улице Налбандяна, 91-95, 82-84; Ченцова, 96-104, 31; 2-я линия, 4; 4-линия, 36-82, 41-87; Каяни, 2-4, 3-5; Советская, 61 и 63; Верхненольная, 3-7, 4-8, 2/59; Налбандяна.
Меньше всего без электричества просидят ростовчане, проживающие на улице Социалистической, 238/51, 173, 183-207, 186-222, Большой Садовой, 160, 164, 176, 180-182, в переулке Крепостном, 55-67, 60-70 и Державинском, 45-51, 50-56. Там лампочки погаснут всего на пару часов — с 10:00 до 12:00.
Во вторник, 17 сентября, запланировано еще больше отключений света. Электричества не будет с 09:00 до 17:00 в переулках Крымском (дома № 16-24, 17-21), Тихорецком (№ 26-34, 27-31), Геленджикском (№ 16-34, 15-35), Новороссийском (№ 31-33), Суздальском (№ 1-11, 2-10), Дзержинского (дом № 1), Гарибальди (№ 1-33, 2-26), Почтовом (№ 28-40, 33-45), Мезенском (№ 1-27), Охотском (№ 1-31, 2-28) и в переулке Синегорском.
В это же время второй день подряд (16 и 17 сентября) обесточат дома № 3-7, 4-8 и 2/59 на улице Верхненольной, № 4 на 2-й Линии, № 61, 63 на Советской и № 2-4 и 3-5 на Каяни. Кроме того, в список вошли адреса: улица Горсоветская, 1-45, 2-30; Вяземцева, 35-57, 56-78; Кадровая, 1-33, 2-34; Новгородская, 1-25, 2-30; Пулковская, 1-25, 2-26; Сквозная, 1-27, 2-26; Гранитная, 1-25, 2-28; Солидарности, 226-236, 267-279; Кржижановского, 217-235, 236-252.
Аналогичная ситуация ждет горожан, проживающих в домах № 2-26, 28-36, 1-23, 25-59 на улице Ивановского, № 20-36 на Подтелкова, № 34-40 на Розы Люксембург, № 6-10, 1-11 на Сеченова, № 45, 45А, 47 и 49 на Мечникова, № 6-20, 24, 7-25 на Фрунзе, № 28-40, 33-45 на Крайсовпрофской, № 16-50 на Стадионной, № 8-20 на Целиноградской, № 28, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30/А, 30/4 на Комарова и № 2-16, 1-17 в переулке Учительском.
Всего на три часа отключат свет в переулке Хабаровском (дома № 4-30, 37-51), Рязанском (№ 1-37, 2-44), 2-м переулке (№ 56-78, 67-87), Пятигорском (№ 1-7, 2-8). В этих домах прекратится электроснабжение с 10:00 до 13:00. В это же время лампочки погаснут в домах на улицах Белгородской, 21-33, 22-34; 12-го февраля, 33-83, 26-42; Культурной, 1-63, 2-76; Турксибской, 39-49, 20-34; Возрождения, 80-94; Карла Либкнехта, 1-71, 2-90; Раевского, 51-63.
Ранее RostovGazeta сообщала, на каких улицах Западного не будет воды 18 сентября.