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Posted 14 сентября, 12:23

Published 14 сентября, 12:23

Modified 14 сентября, 12:23

Updated 14 сентября, 12:23

Один из участков дороги М-4 «Дон» в Ростовской области станет платным

Новая платная дорога появится в Ростовской области

14 сентября 2024, 12:23
Фото: 1MI
Один из участков дороги М-4 «Дон» в Ростовской области станет платным
Один из участков дороги М-4 «Дон» в Ростовской области станет платным, пишет газета «Пик».

Платным станет участок М-4 длиной в 100 километров: от 933-го километра до 1024-го километра. Этот отрезок пролегает от Каменска-Шахтинского до аэропорта Платов. Отметим, что именно на этом участке трассы чаще всего фиксируют дорожные заторы.

Дублёром этого участка станет дорога «Новочеркасск — Каменоломни». В ближайшие несколько лет её пообещали отремонтировать. Для этих целей уже разработан проект. Эта дорога также очень загружена и при этом находится в плохом состоянии.

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Ранее сообщалось, что на западной окраине Ростова-на-Дону решили построить новую дорогу.

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