Новая платная дорога появится в Ростовской области

Posted 14 сентября, 12:23
Published 14 сентября, 12:23
Modified 14 сентября, 12:23
Updated 14 сентября, 12:23
Платным станет участок М-4 длиной в 100 километров: от 933-го километра до 1024-го километра. Этот отрезок пролегает от Каменска-Шахтинского до аэропорта Платов. Отметим, что именно на этом участке трассы чаще всего фиксируют дорожные заторы.
Дублёром этого участка станет дорога «Новочеркасск — Каменоломни». В ближайшие несколько лет её пообещали отремонтировать. Для этих целей уже разработан проект. Эта дорога также очень загружена и при этом находится в плохом состоянии.