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Posted 14 сентября, 07:33

Published 14 сентября, 07:33

Modified 14 сентября, 07:35

Updated 14 сентября, 07:35

Два человека пострадали в аварии в Азовском районе

Парень и девушка ранены после лобового ДТП с «КамАЗ» в Ростовской области

14 сентября 2024, 07:33
Фото: Пресс-служба управления Госавтоинспекции по Ростовской области.
Два человека пострадали в аварии в Азовском районе
Два человека пострадали в аварии в Азовском районе, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Происшествие случилось вечером 13 сентября в хуторе Обуховка. На улице Ленина 23-летний водитель «КамАЗ», выполняя разворот, не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi. В результате транспортные средства столкнулись.

Травмы в аварии получили 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка Mitsubishi. Сейчас они находятся в больнице. Водитель «КамАЗ» не пострадал.

Правоохранительные органы изучают все обстоятельства дорожного происшествия.

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Ранее четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Азовский район#Транспорт#Авария#Происшествия
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