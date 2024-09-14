Парень и девушка ранены после лобового ДТП с «КамАЗ» в Ростовской области

Posted 14 сентября, 07:33
Published 14 сентября, 07:33
Modified 14 сентября, 07:35
Updated 14 сентября, 07:35
Происшествие случилось вечером 13 сентября в хуторе Обуховка. На улице Ленина 23-летний водитель «КамАЗ», выполняя разворот, не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi. В результате транспортные средства столкнулись.
Травмы в аварии получили 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка Mitsubishi. Сейчас они находятся в больнице. Водитель «КамАЗ» не пострадал.
Правоохранительные органы изучают все обстоятельства дорожного происшествия.