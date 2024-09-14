Продюсер Разин раскрыл секрет баснословных гонораров ростовчанки Аллегровой

Posted 14 сентября, 05:33
Published 14 сентября, 05:33
Modified 14 сентября, 05:59
Updated 14 сентября, 05:59
По словам Разина, такая стоимость корпоратива — всего лишь разовая акция. Заказчику, вероятно, нужна была именно Ирина Аллегрова. Поэтому «императрица» могла завысить ценник, пользуясь спросом.
Продюсер считает, что Аллегрова уже не является действующим игроком. По его словам, эстрадная певица не пишет и не выпускает новинки, не участвует в жизни шоу-бизнеса.
— Так, зарабатывает на старой популярности, — заявил Разин.
Ранее стало известно, что Ирина Аллегрова может окончательно уйти со сцены.
В прессе заметили, что со времен пандемии исполнительница из Ростова-на-Дону практически не появляется на публике. И хотя сама артистка не согласна с этими высказываниями, очевидно, что ее карьерная деятельность стала менее активной на фоне молодых звезд. Даже telegram-канал известной певицы редко пополняется постами. Последние публикации были в конце августа, после «Новой волны» в Сочи, на которой Аллегрова выступила с песней «Я — любовь».