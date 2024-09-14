Продюсер Разин раскрыл секрет баснословных гонораров ростовчанки Аллегровой

В прессе заметили, что со времен пандемии исполнительница из Ростова-на-Дону практически не появляется на публике. И хотя сама артистка не согласна с этими высказываниями, очевидно, что ее карьерная деятельность стала менее активной на фоне молодых звезд. Даже telegram-канал известной певицы редко пополняется постами. Последние публикации были в конце августа, после «Новой волны» в Сочи, на которой Аллегрова выступила с песней «Я — любовь».