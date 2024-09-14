Путин назначил участника программы «Время героев» новым главой «Движения первых»

Posted 14 сентября, 17:39
Published 14 сентября, 17:39
Modified 14 сентября, 18:56
Updated 14 сентября, 18:56
Глава государства назначил участника спецоперации Артура Орлова новым председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Он являлся участником программы «Время героев», нацеленной на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.
Артуру Орлову — 35 лет, он является уроженцем Удмуртии. Он окончил Казанское высшее военное командное училище. Артур Орлов участвовал в боевых действиях в Сирии в 2016 году, а также в боевых действиях на Украине. Военнослужащий удостоен звания Героя России. Среди других его наград — Медаль Суворова, Орден Мужества и Медаль «Золотая звезда».
Ранее должность председателя «Движения первых» занимал Григорий Гуров. Теперь он перешел на работу в Росмолодёжь.