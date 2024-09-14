ПВО сбила беспилотник на западе Ростовской области 14 сентября

Posted 14 сентября, 20:35
Published 14 сентября, 20:35
Modified 14 сентября, 20:39
Updated 14 сентября, 20:39
Система противовоздушной обороны сработала в донском регионе около 23:00. По информации губернатора Ростовской области, в результате сбитого снаряда нет пострадавших.
— Спасибо, ребята, за вашу работу, — пишут в комментариях местные жители.
Ранее о звуках, похожих на взрыв при работе системы ПВО, сообщали 13 сентября. Однако в тот раз никаких официальных комментариев, подтверждающих эту информацию, так и не появилось.
Накануне стало известно, что Лондон разрешил Украине наносить удары ракетами, которые могут достать до Ростовской области. Кроме того, предположительно, именно в Британии настраивали ракету, которая попала в нефтебазу в Каменском районе и привела к огромному пожару. Чтобы потушить пламя, понадобилось больше недели.