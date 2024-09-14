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Posted 14 сентября, 20:35

Published 14 сентября, 20:35

Modified 14 сентября, 20:39

Updated 14 сентября, 20:39

В Ростовской области 14 сентября ПВО сбила беспилотник

ПВО сбила беспилотник на западе Ростовской области 14 сентября

14 сентября 2024, 20:35
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области 14 сентября ПВО сбила беспилотник
На западе Ростовской области силами ПВО сбили беспилотник, сообщает глава региона Василий Голубев на своей странице в telegram-канале 14 сентября.

Система противовоздушной обороны сработала в донском регионе около 23:00. По информации губернатора Ростовской области, в результате сбитого снаряда нет пострадавших.

— Спасибо, ребята, за вашу работу, — пишут в комментариях местные жители.

Ранее о звуках, похожих на взрыв при работе системы ПВО, сообщали 13 сентября. Однако в тот раз никаких официальных комментариев, подтверждающих эту информацию, так и не появилось.

Накануне стало известно, что Лондон разрешил Украине наносить удары ракетами, которые могут достать до Ростовской области. Кроме того, предположительно, именно в Британии настраивали ракету, которая попала в нефтебазу в Каменском районе и привела к огромному пожару. Чтобы потушить пламя, понадобилось больше недели.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрыв#Беспилотник#Ракеты#Василий Голубев#Противовоздушная оборона#Происшествия
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