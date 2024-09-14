ПВО сбила беспилотник на западе Ростовской области 14 сентября

Накануне стало известно, что Лондон разрешил Украине наносить удары ракетами, которые могут достать до Ростовской области. Кроме того, предположительно, именно в Британии настраивали ракету, которая попала в нефтебазу в Каменском районе и привела к огромному пожару. Чтобы потушить пламя, понадобилось больше недели.