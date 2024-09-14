Ростовчане собрали жителям Курской и Белгородской областей 50 тонн гумпомощи

Posted 14 сентября, 11:32
Published 14 сентября, 11:32
Modified 14 сентября, 11:34
Updated 14 сентября, 11:34
Продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежду и канцелярию, все это привозили неравнодушные ростовчане 13 сентября к зданию администрации города. Присоединились к акции и представители органов власти, а также сотрудники образовательных учреждений, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации. Донские волонтеры оказывали помощь в погрузке.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, ростовчане собрали и передали в День своего города 50 тонн гуманитарной помощи.
— В этом году День рождения Ростова начался с важного события — передачи гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской и Белгородской областей. Сбор проходил накануне, около Администрации города, куда ростовчане привозили необходимые для жизни предметы. Силами жителей города Ростова-на-Дону в этот раз было собрано 50 тонн гуманитарной помощи. Ростовчан всегда отличало неравнодушие и желание помочь ближнему. И мы еще раз доказали, что вместе мы — сила, — подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Собранная 13 сентября гуманитарная помощь, была доставлена в пункт приема единого центра гуманитарной помощи «МыВместе». Центр функционирует уже более двух лет на базе учебно-опытного военного полигона Донского государственного технического университета. На его территории работают члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Волонтерского корпуса города и Донского волонтерского центра.
С начала проведения специальной военной операции, сюда поступают фургоны с гуманитарным грузом. Вначале гуманитарную помощь передавали в пункты временного размещения граждан, в пункты выдачи гуманитарной помощи для эвакуированных граждан и на освобожденные территории. Затем отправляли гуманитарку участникам специальной военной операции. Начиная с августа 2024-го в центре сбирают и отправляют гуманитарную помощь жителям Курской и Белгородской областей. Было отправлено более 120 тонн, куда вошли питьевая вода, продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежда и технические средства. Теперь эта цифра увеличилась еще на 50 тонн, благодаря отзывчивости ростовчан.
За два года существования, центр принял и передал более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи, а к работе склада за это время было привлечено около 15 тысяч волонтеров.
В скором времени здесь может появиться платформа для эффективной координации помощи. Она сможет объединить всесторонний анализ потребностей, типовых ситуаций и запросов, а также оптимизировать процессы обработки заявок, доставки и логистики, что позволит повысить эффективность работы волонтеров и гарантировать оперативную доставку помощи людям.
Алексей Логвиненко добавил, что гуманитарная помощь, собранная накануне и доставленная в День города Ростова-на-Дону 14 сентября в единый центр, будет адресно направлена пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей. Также глава администрации города Ростова-на-Дону поблагодарил всех, кто присоединился к сбору. Ведь все мы делаем одно большое и важное дело.