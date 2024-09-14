Ростовчане собрали жителям Курской и Белгородской областей 50 тонн гумпомощи

— В этом году День рождения Ростова начался с важного события — передачи гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской и Белгородской областей. Сбор проходил накануне, около Администрации города, куда ростовчане привозили необходимые для жизни предметы. Силами жителей города Ростова-на-Дону в этот раз было собрано 50 тонн гуманитарной помощи. Ростовчан всегда отличало неравнодушие и желание помочь ближнему. И мы еще раз доказали, что вместе мы — сила, — подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.