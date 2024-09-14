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Posted 14 сентября, 09:24

Published 14 сентября, 09:24

Modified 14 сентября, 09:24

Updated 14 сентября, 09:24

Комбайновый завод «Ростсельмаш» отсудил более семи миллионов долларов у «Версатайл Украина»

«Ростсельмаш» отсудил семь миллионов долларов у компании из Украины

14 сентября 2024, 09:24
Фото: pxhere.com
Комбайновый завод «Ростсельмаш» отсудил более семи миллионов долларов у «Версатайл Украина»
Комбайновый завод «Ростсельмаш» отсудил более семи миллионов долларов у «Версатайл Украина», сообщается на сайте арбитражного суда.

Суд постановил взыскать с «Версатайл Украина» порядка семь миллионов долларов и 245 миллионов рублей в пользу ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“». Иск ростовского предприятия был удовлетворён полностью.

Судебные тяжбы были связаны с договором между компаниями, заключённым в 2012 году. Тогда «Ростсельмаш» предоставил «Версатайл Украина» процентный заём со сроком погашения через год. Затем этот срок неоднократно продлевался. В последний раз его продлили до октября 2022 года. Но украинская компания отказалась погашать заём.

«Ростсельмаш» потребовал вернуть долг и проценты по нему, а также задолженность по другому контракту на поставку техники.

В открытых источниках указывается, что «Версатайл Украина» базируется в Киеве и занимается ремонтом сельскохозяйственной техники.

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Ранее суд заставил Euroclear выплатить «Ростсельмашу» больше 20 миллионов долларов.

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