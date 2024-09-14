«Ростсельмаш» отсудил семь миллионов долларов у компании из Украины

Posted 14 сентября, 09:24
Published 14 сентября, 09:24
Modified 14 сентября, 09:24
Updated 14 сентября, 09:24
Суд постановил взыскать с «Версатайл Украина» порядка семь миллионов долларов и 245 миллионов рублей в пользу ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“». Иск ростовского предприятия был удовлетворён полностью.
Судебные тяжбы были связаны с договором между компаниями, заключённым в 2012 году. Тогда «Ростсельмаш» предоставил «Версатайл Украина» процентный заём со сроком погашения через год. Затем этот срок неоднократно продлевался. В последний раз его продлили до октября 2022 года. Но украинская компания отказалась погашать заём.
«Ростсельмаш» потребовал вернуть долг и проценты по нему, а также задолженность по другому контракту на поставку техники.
В открытых источниках указывается, что «Версатайл Украина» базируется в Киеве и занимается ремонтом сельскохозяйственной техники.