«Ростсельмаш» отсудил семь миллионов долларов у компании из Украины

Судебные тяжбы были связаны с договором между компаниями, заключённым в 2012 году. Тогда «Ростсельмаш» предоставил «Версатайл Украина» процентный заём со сроком погашения через год. Затем этот срок неоднократно продлевался. В последний раз его продлили до октября 2022 года. Но украинская компания отказалась погашать заём.