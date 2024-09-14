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Posted 14 сентября, 08:40

Published 14 сентября, 08:40

Modified 14 сентября, 08:41

Updated 14 сентября, 08:41

Ветер с порывами до 20 метров в секунду будет бушевать в Ростове ещё несколько дней

Шквалистый ветер и 30-градусная жара обрушатся на Ростов

14 сентября 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Ветер с порывами до 20 метров в секунду будет бушевать в Ростове ещё несколько дней
Ветер с порывами до 20 метров в секунду будет бушевать в Ростове ещё несколько дней, следует из прогнозов синоптиков.

До середины следующей недели в Ростове задержится жаркая погода. Температура воздуха днём составит в среднем +27 — +30 градусов. Вечером возможны похолодания до +15 — +17 градусов. Осадков не ожидается. Небо будет облачным с прояснениями.

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Сохранится до начала третьей декады сентября и сильный ветер. Его средняя скорость составит восемь метров в секунду, но порывы местами достигнут и до 20 метров в секунду.

С наступление двадцатых числе сентября в Ростове ожидается резкое похолодание и дожди.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области.

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