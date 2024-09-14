Шквалистый ветер и 30-градусная жара обрушатся на Ростов

Posted 14 сентября, 08:40
Published 14 сентября, 08:40
Modified 14 сентября, 08:41
Updated 14 сентября, 08:41
До середины следующей недели в Ростове задержится жаркая погода. Температура воздуха днём составит в среднем +27 — +30 градусов. Вечером возможны похолодания до +15 — +17 градусов. Осадков не ожидается. Небо будет облачным с прояснениями.
Сохранится до начала третьей декады сентября и сильный ветер. Его средняя скорость составит восемь метров в секунду, но порывы местами достигнут и до 20 метров в секунду.
С наступление двадцатых числе сентября в Ростове ожидается резкое похолодание и дожди.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области.