Со следами обстрелов: ростовчанам в День города показали военную технику ВСУ

14 сентября в «Левобережном» парке Ростова заработала выставка трофейной техники. Российские военнослужащие захватили её в боестолкновениях на фронте. Среди экспонатов выставки — бронетехника Украина, Швеции, Канады, Великобритании, США и других стран. На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.