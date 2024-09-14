Со следами обстрелов: ростовчанам в День города показали военную технику ВСУ

Posted 14 сентября, 11:29
Published 14 сентября, 11:29
Modified 14 сентября, 11:31
Updated 14 сентября, 11:31
14 сентября в «Левобережном» парке Ростова заработала выставка трофейной техники. Российские военнослужащие захватили её в боестолкновениях на фронте. Среди экспонатов выставки — бронетехника Украина, Швеции, Канады, Великобритании, США и других стран. На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.
Отдельная часть выставки — дроны. Военные рассказывают о применении беспилотников в бою.
Выставка трофейной техники будет открыта в «Левобережном» парке Ростова до 22 сентября. Посещать её можно с 10.00 до 18.00.