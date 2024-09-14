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Posted 14 сентября, 11:29

Published 14 сентября, 11:29

Modified 14 сентября, 11:31

Updated 14 сентября, 11:31

Трофейную технику выставляют в Ростове на Левом берегу

Со следами обстрелов: ростовчанам в День города показали военную технику ВСУ

14 сентября 2024, 11:29
Фото: rostovgazeta.ru
Трофейную технику выставляют в Ростове на Левом берегу

В Ростове в День города заработала выставка трофейной техники ВСУ

Трофейную технику разных стран выставляют в Ростове-на-Дону на Левом берегу, кадрами оттуда делится корреспондент RostovGazeta.

14 сентября в «Левобережном» парке Ростова заработала выставка трофейной техники. Российские военнослужащие захватили её в боестолкновениях на фронте. Среди экспонатов выставки — бронетехника Украина, Швеции, Канады, Великобритании, США и других стран. На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.

На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.
На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.
На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.
На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.
Фото: rostovgazeta.ru. На большинстве техники видны следы массированных обстрелов.

Отдельная часть выставки — дроны. Военные рассказывают о применении беспилотников в бою.

Выставка трофейной техники будет открыта в «Левобережном» парке Ростова до 22 сентября. Посещать её можно с 10.00 до 18.00.

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