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Posted 14 сентября, 14:40

Published 14 сентября, 14:40

Modified 14 сентября, 14:40

Updated 14 сентября, 14:40

Больше тысячи человек собрались на Левом берегу Ростова в День города

Сотни человек собрались на Левом берегу Ростова, несмотря на запрет Голубева

14 сентября 2024, 14:40
Фото: rostovgazeta.ru
Больше тысячи человек собрались на Левом берегу Ростова в День города
Больше тысячи человек собрались на Левом берегу Ростова в День города, кадрами оттуда делится корреспондент RostovGazeta.

Ростов-на-Дону отмечает на этих выходных 275 лет со дня основания. Но масштабные гуляния и концерты в городе отменили из соображений безопасности. Запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Ростовской области ввёл в конце августа губернатор Василий Голубев. Массовым при этом считается событие, которое посещает больше 50 человек одновременно.

В День города в Ростове на левом берегу открылась выставка трофейной военной техники. Её военнослужащие РФ захватили в ходе боевых действий на фронте. Выставку решили посетить множество горожан. На левом берегу собрались больше тысячи человек. Безопасность их нахождения там соблюдают силовики — гостей мероприятия осматривают с помощью металлоискателей.

На Левом берегу в Ростове собралось больше тысячи человек в День городаНа Левом берегу в Ростове собралось больше тысячи человек в День города
На Левом берегу в Ростове собралось больше тысячи человек в День городаНа Левом берегу в Ростове собралось больше тысячи человек в День города
На Левом берегу в Ростове собралось больше тысячи человек в День городаНа Левом берегу в Ростове собралось больше тысячи человек в День города
Фото: rostovgazeta.ru. На Левом берегу в Ростове собралось больше тысячи человек в День города

В правительстве Ростовской области возможное нарушение запрета губернатора не комментировали.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о выставке трофейной техники на Левом берегу.

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