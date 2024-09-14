Сотни человек собрались на Левом берегу Ростова, несмотря на запрет Голубева

Ростов-на-Дону отмечает на этих выходных 275 лет со дня основания. Но масштабные гуляния и концерты в городе отменили из соображений безопасности. Запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Ростовской области ввёл в конце августа губернатор Василий Голубев. Массовым при этом считается событие, которое посещает больше 50 человек одновременно.