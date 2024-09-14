Сотни человек собрались на Левом берегу Ростова, несмотря на запрет Голубева

Posted 14 сентября, 14:40
Published 14 сентября, 14:40
Modified 14 сентября, 14:40
Updated 14 сентября, 14:40
Ростов-на-Дону отмечает на этих выходных 275 лет со дня основания. Но масштабные гуляния и концерты в городе отменили из соображений безопасности. Запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в Ростовской области ввёл в конце августа губернатор Василий Голубев. Массовым при этом считается событие, которое посещает больше 50 человек одновременно.
В День города в Ростове на левом берегу открылась выставка трофейной военной техники. Её военнослужащие РФ захватили в ходе боевых действий на фронте. Выставку решили посетить множество горожан. На левом берегу собрались больше тысячи человек. Безопасность их нахождения там соблюдают силовики — гостей мероприятия осматривают с помощью металлоискателей.
В правительстве Ростовской области возможное нарушение запрета губернатора не комментировали.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о выставке трофейной техники на Левом берегу.